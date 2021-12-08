В пермском вузе назвали условие отчисления напавшего на студентов

09 декабря 2021 в 17:16 Размер текста - 17 +

Бекмансурова могут отчислить за неуспеваемость до решения суда Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Напавшего с оружием на пермский госуниверситет Тимура Бекмансурова могут отчислить за неуспеваемость до вынесения приговора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. Ранее сообщалось, что студента отчислят после вынесения решения суда. «До момента появления официального документа, подтверждающего факт преступления или правонарушения, на студентов распространяются стандартные условия отчисления (невыполнение учебного плана, неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины)», — сообщили в пресс-службе. Там заявили, что не исключена вероятность отчисления за неуспеваемость студента до приговора. В университете заявили, что судебное решение по обвинению Бекмансурова в массовом убийстве станет основанием для отчисления. Ранее сообщалось, что в ПГНИУ уже готовят приказ об отчислении студента. Тимур Бекмансуров устроил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября. В результате погибло 6 человек, более 40 ранено. Напавшего удалось остановить сотруднику ДПС, после чего студента в тяжелом состоянии госпитализировали. В больнице обвиняемому ампутировали ногу, а после отправили в СИЗО в отряд для инвалидов. Недавно арест Бекмансурова был продлен до февраля 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Напавшего с оружием на пермский госуниверситет Тимура Бекмансурова могут отчислить за неуспеваемость до вынесения приговора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. Ранее сообщалось, что студента отчислят после вынесения решения суда. «До момента появления официального документа, подтверждающего факт преступления или правонарушения, на студентов распространяются стандартные условия отчисления (невыполнение учебного плана, неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины)», — сообщили в пресс-службе. Там заявили, что не исключена вероятность отчисления за неуспеваемость студента до приговора. В университете заявили, что судебное решение по обвинению Бекмансурова в массовом убийстве станет основанием для отчисления. Ранее сообщалось, что в ПГНИУ уже готовят приказ об отчислении студента. Тимур Бекмансуров устроил вооруженное нападение на ПГНИУ 20 сентября. В результате погибло 6 человек, более 40 ранено. Напавшего удалось остановить сотруднику ДПС, после чего студента в тяжелом состоянии госпитализировали. В больнице обвиняемому ампутировали ногу, а после отправили в СИЗО в отряд для инвалидов. Недавно арест Бекмансурова был продлен до февраля 2022 года.