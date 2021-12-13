В Госдуме хотят снять с рассмотрения и второй закон о QR-кодах

14 декабря 2021 в 09:09 Размер текста - 17 +

Люди с QR-кодами все равно могут быть заразны, отметил Сергей Миронов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что с рассмотрения Госдумы нужно снять оба законопроекта о введении QR-кодов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе партии. «Дорабатывать в законопроекте о введении QR-кодов на транспорте нечего! Нужно забыть о нем навсегда. То же самое нужно сделать с законопроектом о QR-кодах в общественных местах. Одного поля ягоды. 90% граждан против! Услышьте их!» — цитирует пресс-служба заявление Сергея Миронова. По его словам, прививка защищает от тяжелого течения болезни, но не дает гарантий, что человек не заразен. Гарантировать отсутствие вируса в организме может только тест, но для допуска в общественные места будут использовать QR-коды, сказал Миронов. Также он отметил, что QR-код действует год, но ревакцинироваться рекомендуют уже через полгода. Человек может заболеть без повторной прививки, но у него не будет ограничений, заявил депутат. Также он считает, что инициатива противоречит Конституции РФ, потому что в стране не введено чрезвычайное положение, позволяющее ограничивать свободу передвижения. Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что введение QR-кодов не нарушает конституционные права граждан. По его мнению, это условия, а не ограничения. Он заявил, что в чрезвычайных ситуациях разрешено вводить любые меры для сохранения жизни россиян. В Госдуме сняли с обсуждения проект закона о QR-кодах в транспорте, сообщает «Пятый канал». В российских регионах предоставили отзывы по законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах. Большая часть субъектов одобряет инициативу, некоторые из них согласны с ней, но с замечаниями. Они предложили выдавать QR-коды по числу антител, переименовать их в «сертификаты здоровья», а также определить список мест, в которых будут проверять QR-код. В регионах хотят, чтобы при проверке не требовали документ, удостоверяющий личность, либо определили, какие документы подойдут при проверке. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что QR-коды по антителам будут выдавать уже в декабре, сообщает «Ридус». Также по ее словам, планируют ослабить ограничения для имеющих медотвод от вакцинации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что с рассмотрения Госдумы нужно снять оба законопроекта о введении QR-кодов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе партии. «Дорабатывать в законопроекте о введении QR-кодов на транспорте нечего! Нужно забыть о нем навсегда. То же самое нужно сделать с законопроектом о QR-кодах в общественных местах. Одного поля ягоды. 90% граждан против! Услышьте их!» — цитирует пресс-служба заявление Сергея Миронова. По его словам, прививка защищает от тяжелого течения болезни, но не дает гарантий, что человек не заразен. Гарантировать отсутствие вируса в организме может только тест, но для допуска в общественные места будут использовать QR-коды, сказал Миронов. Также он отметил, что QR-код действует год, но ревакцинироваться рекомендуют уже через полгода. Человек может заболеть без повторной прививки, но у него не будет ограничений, заявил депутат. Также он считает, что инициатива противоречит Конституции РФ, потому что в стране не введено чрезвычайное положение, позволяющее ограничивать свободу передвижения. Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что введение QR-кодов не нарушает конституционные права граждан. По его мнению, это условия, а не ограничения. Он заявил, что в чрезвычайных ситуациях разрешено вводить любые меры для сохранения жизни россиян. В Госдуме сняли с обсуждения проект закона о QR-кодах в транспорте, сообщает «Пятый канал». В российских регионах предоставили отзывы по законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах. Большая часть субъектов одобряет инициативу, некоторые из них согласны с ней, но с замечаниями. Они предложили выдавать QR-коды по числу антител, переименовать их в «сертификаты здоровья», а также определить список мест, в которых будут проверять QR-код. В регионах хотят, чтобы при проверке не требовали документ, удостоверяющий личность, либо определили, какие документы подойдут при проверке. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что QR-коды по антителам будут выдавать уже в декабре, сообщает «Ридус». Также по ее словам, планируют ослабить ограничения для имеющих медотвод от вакцинации.