14 декабря 2021
13 декабря 2021

В челябинском заксобрании запускают кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, лазарев александр
Кандидатов на должности вице-спикеров должны утвердить в «Единой России» Фото:

В челябинском региональном отделении «Единой России» запускают процесс перестановок в законодательном собрании региона. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах.

«Сейчас запускается опросный лист, где указаны кандидаты на вакантные посты в заксобрание. Члены президиума регионального политсовета должны ознакомиться с ними и проголосовать. Затем все кадровые изменения должны согласовать на заседании президиума Генсовета партии в Москве, которое состоится в ближайшее время», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Кадровая комиссия уральского МКС согласовала кандидатуры. Теперь президиум будет рекомендовать депутатам — членам фракции поддержать этих кандидатов при голосовании», — заявил URA.RU руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев.

Ранее председатель ЗСО Александр Лазарев сообщил URA.RU, кто должен стать вице-спикерами и кураторами направлений работы областного парламента. Так, Павел Шиляев будет отвечать за комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Павел Киселев будет куратором комитета по законодательству и аграрный комитет. Вице-спикер Вадим Ромасенко станет отвечать за работу комитета по экономической политике и предпринимательству. Олег Гербер займет пост зампреда ЗСО, оставив за собой комитет по информационной политике. Вице-спикеру Юрию Карликанову достался комитет по строительной политике и ЖКХ.

Комитет по строительной политике и ЖКХ должен возглавить Алексей Денисенко. Посты заместителей руководителя фракции «Единая Россия» предложены Сергею Буякову и Михаилу Видгофу. Фракцию «Единая Россия» в законодательном собрании возглавляет сам Лазарев.

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В челябинском региональном отделении «Единой России» запускают процесс перестановок в законодательном собрании региона. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Сейчас запускается опросный лист, где указаны кандидаты на вакантные посты в заксобрание. Члены президиума регионального политсовета должны ознакомиться с ними и проголосовать. Затем все кадровые изменения должны согласовать на заседании президиума Генсовета партии в Москве, которое состоится в ближайшее время», — рассказал URA.RU инсайдер. «Кадровая комиссия уральского МКС согласовала кандидатуры. Теперь президиум будет рекомендовать депутатам — членам фракции поддержать этих кандидатов при голосовании», — заявил URA.RU руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев. Ранее председатель ЗСО Александр Лазарев сообщил URA.RU, кто должен стать вице-спикерами и кураторами направлений работы областного парламента. Так, Павел Шиляев будет отвечать за комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Павел Киселев будет куратором комитета по законодательству и аграрный комитет. Вице-спикер Вадим Ромасенко станет отвечать за работу комитета по экономической политике и предпринимательству. Олег Гербер займет пост зампреда ЗСО, оставив за собой комитет по информационной политике. Вице-спикеру Юрию Карликанову достался комитет по строительной политике и ЖКХ. Комитет по строительной политике и ЖКХ должен возглавить Алексей Денисенко. Посты заместителей руководителя фракции «Единая Россия» предложены Сергею Буякову и Михаилу Видгофу. Фракцию «Единая Россия» в законодательном собрании возглавляет сам Лазарев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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