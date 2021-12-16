Канцлер ФРГ оправдался за задержку запуска «Северного потока-2»

17 декабря 2021 в 07:10 Размер текста - 17 +

Решения федерального сетевого агентства ФРГ по «Северному потоку — 2» не зависят от политики, потому что это коммерческий проект. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза. «Что касается „Северного потока — 2“, речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод. <…> [Вопрос сертификации] решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», — приводит слова Олафа Шольца ТАСС. Также канцлер отметил, что ФРГ несет ответственность перед Украиной за то, чтобы она продолжала оставаться страной — транзитером газа. «Мы и впредь будем ощущать свою ответственность за то, чтобы все получилось с транзитом», — заключил Шольц. Ранее URA.RU сообщало, что постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что решение приостановить сертификацию «Северного потока — 2» — полностью политизировано. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления на Россию.