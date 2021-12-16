16 декабря 2021

Канцлер ФРГ оправдался за задержку запуска «Северного потока-2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
По словам Олафа Шольца, регулятор ФРГ не опирается на политику при решениях по «Северному потоку — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Решения федерального сетевого агентства ФРГ по «Северному потоку — 2» не зависят от политики, потому что это коммерческий проект. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза.

«Что касается „Северного потока — 2“, речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод. <…> [Вопрос сертификации] решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», — приводит слова Олафа Шольца ТАСС.

Также канцлер отметил, что ФРГ несет ответственность перед Украиной за то, чтобы она продолжала оставаться страной — транзитером газа. «Мы и впредь будем ощущать свою ответственность за то, чтобы все получилось с транзитом», — заключил Шольц.

Ранее URA.RU сообщало, что постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что решение приостановить сертификацию «Северного потока — 2» — полностью политизировано. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления на Россию.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решения федерального сетевого агентства ФРГ по «Северному потоку — 2» не зависят от политики, потому что это коммерческий проект. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза. «Что касается „Северного потока — 2“, речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод. <…> [Вопрос сертификации] решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», — приводит слова Олафа Шольца ТАСС. Также канцлер отметил, что ФРГ несет ответственность перед Украиной за то, чтобы она продолжала оставаться страной — транзитером газа. «Мы и впредь будем ощущать свою ответственность за то, чтобы все получилось с транзитом», — заключил Шольц. Ранее URA.RU сообщало, что постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что решение приостановить сертификацию «Северного потока — 2» — полностью политизировано. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления на Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...