Власти ХМАО назвали время открытия зимников

В ХМАО часть зимних дорог уже открыты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти ХМАО планируют открыть все зимники до 25 декабря. Всего в регионе к открытию запланировано 63 зимние дороги и ледовые переправы.

«Всего по ХМАО-Югре запланировано оборудовать 2 228 км. зимней дороги и 21 км. ледовых переправ. На данный момент работы завершены на 86%. Введено в эксплуатацию 30,9% от общей протяженности», — сказано в сообщении на сайте управления автомобильных дорог ХМАО.

На данный момент в регионе введено в эксплуатацию 24 ледовые переправы и 21 зимняя дорога. Завершили оборудовать зимники в Белоярском районе — там находятся всего одна зимняя дорога и одна ледовая переправа. На 93% завершилась подготовка к открытию зимников в Ханты-Мансийском районе и на 91% в Нижневартовском районе.