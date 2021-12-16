16 декабря 2021

Власти ХМАО назвали время открытия зимников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
В ХМАО часть зимних дорог уже открыты Фото:

Власти ХМАО планируют открыть все зимники до 25 декабря. Всего в регионе к открытию запланировано 63 зимние дороги и ледовые переправы.

«Всего по ХМАО-Югре запланировано оборудовать 2 228 км. зимней дороги и 21 км. ледовых переправ. На данный момент работы завершены на 86%. Введено в эксплуатацию 30,9% от общей протяженности», — сказано в сообщении на сайте управления автомобильных дорог ХМАО.

На данный момент в регионе введено в эксплуатацию 24 ледовые переправы и 21 зимняя дорога. Завершили оборудовать зимники в Белоярском районе — там находятся всего одна зимняя дорога и одна ледовая переправа. На 93% завершилась подготовка к открытию зимников в Ханты-Мансийском районе и на 91% в Нижневартовском районе.

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Власти ХМАО планируют открыть все зимники до 25 декабря. Всего в регионе к открытию запланировано 63 зимние дороги и ледовые переправы. «Всего по ХМАО-Югре запланировано оборудовать 2 228 км. зимней дороги и 21 км. ледовых переправ. На данный момент работы завершены на 86%. Введено в эксплуатацию 30,9% от общей протяженности», — сказано в сообщении на сайте управления автомобильных дорог ХМАО. На данный момент в регионе введено в эксплуатацию 24 ледовые переправы и 21 зимняя дорога. Завершили оборудовать зимники в Белоярском районе — там находятся всего одна зимняя дорога и одна ледовая переправа. На 93% завершилась подготовка к открытию зимников в Ханты-Мансийском районе и на 91% в Нижневартовском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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