У нового свердловского зампрокурора появилась первая проблема

Инсайдер уверен, что сотрудники ФСИН превысили свои полномочия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В исправительной колонии №10 (Свердловская область) сотрудники ФСИН избили заключенного, который отказывался сдавать сигареты, сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. Заняться решением этого вопроса придется новому первому заместителю прокурора Свердловской области Александру Дуркину, который находится на своем посту лишь несколько дней.

«В эти выходные в ИК-10 в ШИЗО были волнения», — рассказал собеседник агентства. Он уверен, что потасовка произошла из-за нежелания заключенного отдавать сигареты. Инсайдер рассказал, что сотрудники колонии избили заключенного, не составив какого-либо протокола.

Александр Дуркин, назначенный на свой пост в свердловской прокуратуре 13 декабря, будет курировать деятельность регионального ГУ ФСИН. Инцидент в колонии произошел за сутки до его официального назначения.

Пресс-секретарь ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко в ответ на сообщение источника сообщил URA.RU, что подобных инцидентов в колонии не происходило. «Есть ситуации, когда дерутся осужденные, но не в этой колонии. Тем более речи не идет об избиениях со стороны сотрудников. У них даже применение наручников и электрошокеров регламентируется», — заявил Левченко.

Новости о назначении Дуркина на пост первого зампрокурора региона появились 13 декабря. Источник URA.RU сообщил, что он будет курировать, кроме прочего, вопросы, связанные с ГУ ФСИН. Также на его контроле окажется ряд других вопросов.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила внести в уголовный кодекс статью о пытках, которые фиксировали в исправительных колониях. При этом она отметила, что Свердловской области таких инцидентов в последнее время не было.