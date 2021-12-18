Таксисты отказались везти беременную челябинку в роддом

Водители «Яндекс.Такси» не повезли беременную девушку в больницу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В городе Копейск двое водителей «Яндекс.Такси» отказались вести в Челябинский роддом беременную девушку. Расстояние между городами — 234 километра.

«15 декабря после двух часов дня беременная женщина вызвала такси в больницу из Копейска в Челябинск. Доктор предупредила ее накануне, что копейские скорые сейчас добираются через несколько часов на адрес, так как развозят больных корнавирусом на КТ в Челябинск, а машин в городе всего 12. Был заказан комфорт в Челябинск от „Яндекса“. Водитель по приезду написал, что он не поедет и предложил отменить заказ. Вызвана другая машина, пришло сообщение о двух минутах ожидания. Ни водителя, ни машины на месте не оказалось», — информация об инциденте опубликована в группе «ВКонтакте» «Подслушано Копейск».

Отмечается, что водитель не отвечал ни на сообщения, ни на звонки. В итоге беременная девушка уехала только на третьем такси. На данный момент она уже родила и находится в Челябинской областной больнице. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси». На момент публикации новости ответа не получено.