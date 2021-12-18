18 декабря 2021
17 декабря 2021

Пермский вуз оказался не готов к возможному теракту

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, видеонаблюдение, камера наблюдения, запасный выход
В зданиях вуза не работали камеры и отсутствовала система эвакуации Фото:

Проверка выявила недочеты в системе антитеррористической безопасности пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта. Нарушения инспекторы обнаружили в одном из общежитий, а также в учебном корпусе вуза, за что учреждение оштрафовали.

«В частности, установлено, что не все критические элементы объектов оборудованы системой видеонаблюдения, не обеспечивается архивирование и хранение видеонаблюдения в течение месяца, отсутствуют система оповещения и управления эвакуацией на территории объектов, охранная сигнализация, наглядные пособия по антитеррористической защищенности», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Филиал вуза за нарушения оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Проверки систем безопасности в учебных заведениях Перми прошли после 20 сентября, когда в ПГНИУ первокурсник открыл стрельбу, убив шесть человек. Позже в управлении Федерального казначейства заявили, что в вузе не работала сигнализация. В университете, в свою очередь, утверждают, что все системы в день нападения на кампус были исправны.

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Проверка выявила недочеты в системе антитеррористической безопасности пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта. Нарушения инспекторы обнаружили в одном из общежитий, а также в учебном корпусе вуза, за что учреждение оштрафовали. «В частности, установлено, что не все критические элементы объектов оборудованы системой видеонаблюдения, не обеспечивается архивирование и хранение видеонаблюдения в течение месяца, отсутствуют система оповещения и управления эвакуацией на территории объектов, охранная сигнализация, наглядные пособия по антитеррористической защищенности», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Филиал вуза за нарушения оштрафовали на 100 тысяч рублей. Проверки систем безопасности в учебных заведениях Перми прошли после 20 сентября, когда в ПГНИУ первокурсник открыл стрельбу, убив шесть человек. Позже в управлении Федерального казначейства заявили, что в вузе не работала сигнализация. В университете, в свою очередь, утверждают, что все системы в день нападения на кампус были исправны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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