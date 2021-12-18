Пермский вуз оказался не готов к возможному теракту

В зданиях вуза не работали камеры и отсутствовала система эвакуации Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Проверка выявила недочеты в системе антитеррористической безопасности пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта. Нарушения инспекторы обнаружили в одном из общежитий, а также в учебном корпусе вуза, за что учреждение оштрафовали.

«В частности, установлено, что не все критические элементы объектов оборудованы системой видеонаблюдения, не обеспечивается архивирование и хранение видеонаблюдения в течение месяца, отсутствуют система оповещения и управления эвакуацией на территории объектов, охранная сигнализация, наглядные пособия по антитеррористической защищенности», — сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. Филиал вуза за нарушения оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Проверки систем безопасности в учебных заведениях Перми прошли после 20 сентября, когда в ПГНИУ первокурсник открыл стрельбу, убив шесть человек. Позже в управлении Федерального казначейства заявили, что в вузе не работала сигнализация. В университете, в свою очередь, утверждают, что все системы в день нападения на кампус были исправны.