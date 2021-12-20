В ХМАО родители пишут жалобу в прокуратуру из-за задания в школе

В Урае жители возмущены школьным заданием по ИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Урае родители устроили скандал в соцсетях и обещают писать заявления в прокуратуру, обвинив школу в пропаганде вакцинации от коронавируса из-за домашнего задания по ИЗО. Пост возмущения опубликовал родитель одного из воспитанников Павел Вербицкий.

«Моему ребенку который учится в третьем классе 2 школы задали домашнее задание по ИЗО. Рисунок на тему „Вакцинация спасет жизнь“. Завтра намерен пойти в управление образования, пусть там объяснят какое отношение пропаганда имеет к образовательному процессу», — написал Вербицкий в паблике «Подслушано Урай» соцсети «ВКонтакте». Кроме того, отец ребенка пообещал написать заявление в прокуратуру.

В комментариях к публикации пользователи связали тему домашнего задания именно с вакцинацией против коронавируса. А родители рассказали, что их дети получили аналогичные задания. «Нам тоже задали, всем задали. Еще и в обязательном порядке», — написала Венера Якупова. «Они решили детей разделить на ваксеров и антиваксеров», — возмущается Павел Романов. Однако другая часть пользователей не увидела в этом пропаганду. При этом самого Вербицкого заверили, что тема рисунка не относится к коронавирусу. Корреспонденту агентства не удалось получить комментарий в управлении образования, там не ответили на звонки.