20 декабря 2021
19 декабря 2021
18 декабря 2021

В ХМАО родители пишут жалобу в прокуратуру из-за задания в школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инклюзивные мастерские «Город мастеров». Екатеринбург, рисование, рисунок, изо, карандаши, фломастер
В Урае жители возмущены школьным заданием по ИЗО Фото:

В Урае родители устроили скандал в соцсетях и обещают писать заявления в прокуратуру, обвинив школу в пропаганде вакцинации от коронавируса из-за домашнего задания по ИЗО. Пост возмущения опубликовал родитель одного из воспитанников Павел Вербицкий.

«Моему ребенку который учится в третьем классе 2 школы задали домашнее задание по ИЗО. Рисунок на тему „Вакцинация спасет жизнь“. Завтра намерен пойти в управление образования, пусть там объяснят какое отношение пропаганда имеет к образовательному процессу», — написал Вербицкий в паблике «Подслушано Урай» соцсети «ВКонтакте». Кроме того, отец ребенка пообещал написать заявление в прокуратуру.

В комментариях к публикации пользователи связали тему домашнего задания именно с вакцинацией против коронавируса. А родители рассказали, что их дети получили аналогичные задания. «Нам тоже задали, всем задали. Еще и в обязательном порядке», — написала Венера Якупова. «Они решили детей разделить на ваксеров и антиваксеров», — возмущается Павел Романов. Однако другая часть пользователей не увидела в этом пропаганду. При этом самого Вербицкого заверили, что тема рисунка не относится к коронавирусу. Корреспонденту агентства не удалось получить комментарий в управлении образования, там не ответили на звонки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Урае родители устроили скандал в соцсетях и обещают писать заявления в прокуратуру, обвинив школу в пропаганде вакцинации от коронавируса из-за домашнего задания по ИЗО. Пост возмущения опубликовал родитель одного из воспитанников Павел Вербицкий. «Моему ребенку который учится в третьем классе 2 школы задали домашнее задание по ИЗО. Рисунок на тему „Вакцинация спасет жизнь“. Завтра намерен пойти в управление образования, пусть там объяснят какое отношение пропаганда имеет к образовательному процессу», — написал Вербицкий в паблике «Подслушано Урай» соцсети «ВКонтакте». Кроме того, отец ребенка пообещал написать заявление в прокуратуру. В комментариях к публикации пользователи связали тему домашнего задания именно с вакцинацией против коронавируса. А родители рассказали, что их дети получили аналогичные задания. «Нам тоже задали, всем задали. Еще и в обязательном порядке», — написала Венера Якупова. «Они решили детей разделить на ваксеров и антиваксеров», — возмущается Павел Романов. Однако другая часть пользователей не увидела в этом пропаганду. При этом самого Вербицкого заверили, что тема рисунка не относится к коронавирусу. Корреспонденту агентства не удалось получить комментарий в управлении образования, там не ответили на звонки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...