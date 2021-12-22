Свердловский минздрав оценил роль меценатов в борьбе с COVID

Андрей Карлов поблагодарил учредителей Фонда Святой Екатерины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов поблагодарил учредителей Фонда Святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского за помощь в лечении тяжелобольных детей и борьбе с пандемией коронавируса. Об этом URA.RU сообщили представители фонда.

«Они (меценаты — прим. URA.RU) помогли нам закупить концентраторы, кислородные станции. Мы старались не злоупотреблять этой поддержкой, но 70% коек были обеспечены кислородом благодаря им. Жизнь сплотила всех нас», — рассказал Карлов.

Он выразил благодарность от лица министерства и подчеркнул, что без помощи фонда не удалось бы спасти многих больных коронавирусом и страдающих другими опасными болезнями. Директор организации Александр Андреев получил от министра почетные грамоты.

Новое оборудование от фонда поступало в городскую клиническую больницу Екатеринбурга №40. В частности, в третью волну коронавируса медики получили более 300 аппаратов для проведения кислородной терапии у взрослых и детей. За полтора года пандемии было приобретено оборудование более чем на два миллиарда рублей.

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