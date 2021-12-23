Чиновники и нефтяники ХМАО собрали деньги на выплаты инвалидам

Инвалидам выплатили более миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовском районе ХМАО чиновники и нефтяники собрали деньги на выплаты инвалидам в рамках акции «Душевное богатство». В этом году сумма пожертвований составила более двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в районной мэрии.

«В 2021 году в рамках акции «Душевное богатство» удалось помочь финансово и приобрести технику и предметы быта инвалидам района на общую сумму более миллиона рублей. Всего же было собрано 2 млн 35 тысяч рублей. Большая часть добровольных взносов поступила от работников администрации района, городских и сельских поселений, муниципальных предприятий, бюджетных организаций и компаний «Самотлорнефтегаз», «Песчаный мыс», «ЮТЭК-НВР», — рассказали в горадминистрации.

Собранные деньги потратили на приобретение предметов мебели, одежды, продуктов питания, предметов первой необходимости, средств реабилитации, а также на лечение и целевые выплаты. В рамках акции помощь получили 62 человека с ограниченными возможностями. Остаток суммы почти в миллион рублей будет потрачен в следующем году, также на адресную поддержку. В мэрии Нижневартовского района сообщили, что в сборе средств могут принять участие все желающие. В этом году работники районной администрации отказались от зарплаты за день, чтобы пожертвовать деньги инвалидам.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовятся увеличить пособия для льготников. Индексация коснется пособий для детей с ограниченными возможностями, инвалидов детства, малообеспеченных и многодетных семей и ряда других категорий льготников.

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