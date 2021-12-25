В Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год

В новогодние каникулы Владимиру Путину придется работать с документами и выслушивать доклады, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин встретить новый год в компании родных и близких. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями. Я думаю, что первые несколько дней он [Путин] будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что новогодние каникулы президент РФ проведет в частично рабочем режиме. Путин редко отдыхает все праздники — ему постоянно приходится работать с документами и другими данными, читать и выслушивать доклады. По словам Пескова, сейчас, когда в Европе «такая тревожная обстановка», президенту РФ постоянно поступает информация из разных источников и каналов. Пресс-секретарь подчеркнул, что полноформатных совещаний на новогодние каникулы не запланировано.

Ранее Песков сообщил, что Рождество Путин встретит в одном из храмов. В каком именно — пока неизвестно. Например, в 2021 году президент посетил храм Николая Чудотворца на Липне XIII века в Новгородской области.

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