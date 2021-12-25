25 декабря 2021
24 декабря 2021

СМИ: в Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Европа»

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Виды города. Екатеринбург, вход, торговый центр, новогодние украшения, тц европа, вращающаяся дверь, револьверная дверь, карусельная дверь
Из ТЦ «Европа» вывели всех посетителей и сотрудников Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгово-делового центра «Европа» из-за сообщения о минировании. На месте работают спасательные службы.

«Эвакуируют ТЦ „Европа“. Запаха дыма нет. Из офисов всех вывели», — цитирует E1 читательницу. Эвакуировали посетителей, персонал и сотрудников торгово-делового центра, сообщает издание.

Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сказал URA.RU, что прокомментирует информацию позже. В ТЦ «Европа» не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее в субботу эвакуировали около 950 посетителей торгового центра «Кит» в Екатеринбурге. Туда прибыли сотрудники МВД и других служб после сообщения об угрозе взрыва. После проверки не обнаружили реальной опасности, в ФСБ ищут лжеминера.

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В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгово-делового центра «Европа» из-за сообщения о минировании. На месте работают спасательные службы. «Эвакуируют ТЦ „Европа“. Запаха дыма нет. Из офисов всех вывели», — цитирует E1 читательницу. Эвакуировали посетителей, персонал и сотрудников торгово-делового центра, сообщает издание. Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сказал URA.RU, что прокомментирует информацию позже. В ТЦ «Европа» не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Ранее в субботу эвакуировали около 950 посетителей торгового центра «Кит» в Екатеринбурге. Туда прибыли сотрудники МВД и других служб после сообщения об угрозе взрыва. После проверки не обнаружили реальной опасности, в ФСБ ищут лжеминера.
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