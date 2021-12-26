Аналитики считают, что экономика РФ поднимется в рейтинге к 2036 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Российская экономика войдет в список 10-ти ведущих экономик мира через 15 лет. Такой прогноз сделала британская консалтинговая компания Cebr в ежегодном докладе World Economic League Table.

«Прогнозируется, что рост реального обменного курса позволит России подняться в рейтинге с 2026 по 2036 годы, достигнув 10-го места в рейтинговой таблице к 2036 году», — указано ежегодном докладе World Economic League Table, который опубликован на сайте Cebr. Экономика РФ вырастет на 4% по итогам этого года, считают аналитики.

Россия по результатам 2021 года займет 12-е место в списке крупнейших мировых экономик. Темпы роста российской экономики в 2021—2025 годах составят около 2,4%, а в 2025-2035-м годах — 1,6%.

Аналитики ожидают роста мирового ВВП на 7,1% в следующем году. В докладе указано, что только 2,2% будут связаны с ростом реального ВВП, 4,9% будут вызваны ослаблением доллара и инфляцией.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что экономика в стране вернулась к допандемийному уровню. Россию ждут масштабные перемены после восстановления экономики, сказал он. По прогнозу главы государства, ВВП в России по итогам этого года составит 4,5%.

К 2036 году Россия войдет в топ-10 стран по уровню экономики Доклад компании Cebr

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