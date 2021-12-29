Ozon назвал самые популярные у пермяков подарки к Новому году

Чаще всего пермяки хотят подарить или получить в подарок электронику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым популярным украшением к новому году у пермяков стала заснеженная елка с шишками. А самым популярной категорией подарков стала электроника. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Ozon.

«В топе пользовательских предпочтений — заснеженная ель с шишками высотой 180 см. Самыми популярными елочными игрушками стали шар с изображением медведя, мишура и набор из 12 шаров голубого цвета», — сообщается в исследовании. Продажи искусственных елок в декабре в крае выросли в 2,8 раза, елочных игрушек в 4 раза, электрических гирлянд в 4,2 раза.

Наиболее популярным подарком традиционно стала электроника, штучные продажи которой по отношению к декабрю 2020 года выросли в 2,7 раза. Среди категорий популярностью пользовались также товары для дома, одежда, гаджеты и спортивные товары. Для детей пермяки чаще всего в подарок выбирали игрушки, спрос на которые вырос в два раза. Самые популярные из них: деревянный конструктор, игровой набор с куклой Enchantimals и развивающие игрушки.

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