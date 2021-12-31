Мэр Екатеринбурга подарил горожанам надежду на вторую ветку метро

01 января 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов изучил опыт Нижнего Новгорода в строительстве метро Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Екатеринбурга не исключат идею о второй ветке метро в городе. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «[Идею о второй ветке метро] мы не исключаем абсолютно. Я был в Нижнем Новгороде, мы специально с коллегами изучали опыт. У них есть объективная необходимость, потому что там в два раза больше станций и пассажиропоток примерно 140 тысяч человек в сутки. Метро наши горожане очень любят, и не думать о его развитии нельзя ни в коем случае», — сказал Орлов в интервью изданию E1.RU. Мэр Екатеринбурга также сообщил, что единственная ветка метрополитена может быть продлена на несколько станций. Ранее власти заморозили проект второй ветки метро до 2024 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Екатеринбурга не исключат идею о второй ветке метро в городе. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «[Идею о второй ветке метро] мы не исключаем абсолютно. Я был в Нижнем Новгороде, мы специально с коллегами изучали опыт. У них есть объективная необходимость, потому что там в два раза больше станций и пассажиропоток примерно 140 тысяч человек в сутки. Метро наши горожане очень любят, и не думать о его развитии нельзя ни в коем случае», — сказал Орлов в интервью изданию E1.RU. Мэр Екатеринбурга также сообщил, что единственная ветка метрополитена может быть продлена на несколько станций. Ранее власти заморозили проект второй ветки метро до 2024 года.