31 декабря 2021
30 декабря 2021

Мэр Екатеринбурга подарил горожанам надежду на вторую ветку метро

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Открытие здания Театра кукол после капитального ремонта. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов изучил опыт Нижнего Новгорода в строительстве метро Фото:

Власти Екатеринбурга не исключат идею о второй ветке метро в городе. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«[Идею о второй ветке метро] мы не исключаем абсолютно. Я был в Нижнем Новгороде, мы специально с коллегами изучали опыт. У них есть объективная необходимость, потому что там в два раза больше станций и пассажиропоток примерно 140 тысяч человек в сутки. Метро наши горожане очень любят, и не думать о его развитии нельзя ни в коем случае», — сказал Орлов в интервью изданию E1.RU.

Мэр Екатеринбурга также сообщил, что единственная ветка метрополитена может быть продлена на несколько станций. Ранее власти заморозили проект второй ветки метро до 2024 года.

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Власти Екатеринбурга не исключат идею о второй ветке метро в городе. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «[Идею о второй ветке метро] мы не исключаем абсолютно. Я был в Нижнем Новгороде, мы специально с коллегами изучали опыт. У них есть объективная необходимость, потому что там в два раза больше станций и пассажиропоток примерно 140 тысяч человек в сутки. Метро наши горожане очень любят, и не думать о его развитии нельзя ни в коем случае», — сказал Орлов в интервью изданию E1.RU. Мэр Екатеринбурга также сообщил, что единственная ветка метрополитена может быть продлена на несколько станций. Ранее власти заморозили проект второй ветки метро до 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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