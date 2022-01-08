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Свердловский гонщик попал в серьезную аварию. Фото

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Пресс-конференция, посвященная благотворительному хоккейному матчу г. Екатеринбург, карякин сергей
Сергей Карякин попал в аварию на ралли «Дакар» Фото:

Свердловский автогонщик, участник ралли «Дакар» Сергей Карякин попал в аварию во время гонки. Об этом сообщил его штурман Антон Власюк.

«Мне очень тяжело об этом говорить, но „Дакар“ для нас в 22-м году закончен. Мы ехали по треку. Тут была ловушка организаторов, а потому многие экипажи заблудились. Один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы. У нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно. У штурмана экипажа 333, кажется, сломан позвоночник», — написал штурман экипажа Карякина Антон Власюк в своем instagram-аккаунте.

По словам самого Карякина, авария произошла на скорости около 100 км\ч. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и дайте время на выяснение всех нюансов. Для команды сейчас очень ответственный момент. Как только будет ясность происходящего — все сообщим», — написал Карякин на своей странице в instagram.

Карякин — победитель ралли Дакар-2017 в зачете квадроциклов, серебряный призер Ралли Дакар-2020 в классе Т3. Он также является депутатом заксобрания Свердловской области.

Столкнувшиеся на ралли автомобили
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Свердловский автогонщик, участник ралли «Дакар» Сергей Карякин попал в аварию во время гонки. Об этом сообщил его штурман Антон Власюк. «Мне очень тяжело об этом говорить, но „Дакар“ для нас в 22-м году закончен. Мы ехали по треку. Тут была ловушка организаторов, а потому многие экипажи заблудились. Один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы. У нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно. У штурмана экипажа 333, кажется, сломан позвоночник», — написал штурман экипажа Карякина Антон Власюк в своем instagram-аккаунте. По словам самого Карякина, авария произошла на скорости около 100 км\ч. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и дайте время на выяснение всех нюансов. Для команды сейчас очень ответственный момент. Как только будет ясность происходящего — все сообщим», — написал Карякин на своей странице в instagram. Карякин — победитель ралли Дакар-2017 в зачете квадроциклов, серебряный призер Ралли Дакар-2020 в классе Т3. Он также является депутатом заксобрания Свердловской области.
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