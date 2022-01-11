11 января 2022

Свердловского экс-кандидата в Госдуму лишили прав за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праворульная машина. Екатеринбург, водитель, руль, салон автомобиля, автомобиль, за рулем, вождение, правый руль, машина, праворульные автомобили
Антон Мятович сел пьяным за руль в ноябре 2021 года Фото:

Бывшего кандидата в Госдуму РФ по Нижнетагильскому избирательному округу Антона Мятовича лишили водительских прав на полтора года за пьяную езду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Антона Мятовича лишили права управлять транспортным средством на 1 год 6 месяцев», — сообщил представитель пресс-службы. Также экс-кандидату в депутаты назначили штраф в 30 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что постановление вынес мировой судья Тагилстроевского судебного района города. Решение не вступило в законную силу.

Мятовича задержали в ноябре 2021 года. Его заметили сотрудники ГИБДД и заподозрили, что водитель, находившийся в автомобиле Skoda, был пьян. Политик отказался проходить медицинское освидетельствование в медицинской организации. Вместо этого он требовал провести служебную проверку в отношении правоохранителей и врачей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывшего кандидата в Госдуму РФ по Нижнетагильскому избирательному округу Антона Мятовича лишили водительских прав на полтора года за пьяную езду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Антона Мятовича лишили права управлять транспортным средством на 1 год 6 месяцев», — сообщил представитель пресс-службы. Также экс-кандидату в депутаты назначили штраф в 30 тысяч рублей. В ведомстве отметили, что постановление вынес мировой судья Тагилстроевского судебного района города. Решение не вступило в законную силу. Мятовича задержали в ноябре 2021 года. Его заметили сотрудники ГИБДД и заподозрили, что водитель, находившийся в автомобиле Skoda, был пьян. Политик отказался проходить медицинское освидетельствование в медицинской организации. Вместо этого он требовал провести служебную проверку в отношении правоохранителей и врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...