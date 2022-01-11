Свердловского экс-кандидата в Госдуму лишили прав за пьяную езду

Антон Мятович сел пьяным за руль в ноябре 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшего кандидата в Госдуму РФ по Нижнетагильскому избирательному округу Антона Мятовича лишили водительских прав на полтора года за пьяную езду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Антона Мятовича лишили права управлять транспортным средством на 1 год 6 месяцев», — сообщил представитель пресс-службы. Также экс-кандидату в депутаты назначили штраф в 30 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что постановление вынес мировой судья Тагилстроевского судебного района города. Решение не вступило в законную силу.

Мятовича задержали в ноябре 2021 года. Его заметили сотрудники ГИБДД и заподозрили, что водитель, находившийся в автомобиле Skoda, был пьян. Политик отказался проходить медицинское освидетельствование в медицинской организации. Вместо этого он требовал провести служебную проверку в отношении правоохранителей и врачей.