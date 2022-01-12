В Челябинске продают бывший бизнес-актив депутата Госдумы

13 января 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Олег Колесников владел активном до 2015 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свинокомплекс «Родниковский» в Челябинской области, входящий в группу компаний «Здоровая ферма», ранее принадлежавшей депутаты Госдумы Олегу Колесникову, выставлен на продажу. Объявление о торгах появилось на сайте Российского аукционного дома. Цена актива превышает 2 млрд рублей «Предлагаем единым лотом: долю ООО „Траст Птицеводческий Холдинг“ в размере 100% в уставном капитале ООО „Родниковский свинокомплекс“. Начальная цена — 2 030 633 255.21 рубля», — говорится в объявлении. Заявки принимаются до 27 февраля. До декабря 2015 года фирма «Уралбройлер», головное предприятие группы компаний «Здоровая ферма», принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. Сейчас холдинг находится под управлением банка непрофильных активов «Траст». Ранее стало известно, что агрохолдинг «Здоровая ферма» готовят к разделению. Из холдинга был выведен свинокомплекс «Родниковский» в Красноармейском районе. В пресс-службе компании URA.RU пояснили, что это делается для продажи свинокомплекса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свинокомплекс «Родниковский» в Челябинской области, входящий в группу компаний «Здоровая ферма», ранее принадлежавшей депутаты Госдумы Олегу Колесникову, выставлен на продажу. Объявление о торгах появилось на сайте Российского аукционного дома. Цена актива превышает 2 млрд рублей «Предлагаем единым лотом: долю ООО „Траст Птицеводческий Холдинг“ в размере 100% в уставном капитале ООО „Родниковский свинокомплекс“. Начальная цена — 2 030 633 255.21 рубля», — говорится в объявлении. Заявки принимаются до 27 февраля. До декабря 2015 года фирма «Уралбройлер», головное предприятие группы компаний «Здоровая ферма», принадлежала депутату Госдумы Олегу Колесникову. Сейчас холдинг находится под управлением банка непрофильных активов «Траст». Ранее стало известно, что агрохолдинг «Здоровая ферма» готовят к разделению. Из холдинга был выведен свинокомплекс «Родниковский» в Красноармейском районе. В пресс-службе компании URA.RU пояснили, что это делается для продажи свинокомплекса.