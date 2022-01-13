В Магнитогорске тело студентки нашли на козырьке многоэтажки

Выясняются все обстоятельства трагедии (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) на козырьке многоэтажного дома обнаружено тело студентки местного вуза. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело девушки было обнаружено утром 13 января на козырьке многоэтажного дома. Предварительно ЧП произошло ночью, когда все спали. Погибшая училась в Магнитогорском государственном техническом университете», — заявил URA.RU источник.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства трагедии. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону на звонок URA.RU не ответили.