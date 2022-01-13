13 января 2022
12 января 2022

В Магнитогорске тело студентки нашли на козырьке многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Выясняются все обстоятельства трагедии (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) на козырьке многоэтажного дома обнаружено тело студентки местного вуза. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело девушки было обнаружено утром 13 января на козырьке многоэтажного дома. Предварительно ЧП произошло ночью, когда все спали. Погибшая училась в Магнитогорском государственном техническом университете», — заявил URA.RU источник.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства трагедии. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону на звонок URA.RU не ответили.

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В Магнитогорске (Челябинская область) на козырьке многоэтажного дома обнаружено тело студентки местного вуза. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело девушки было обнаружено утром 13 января на козырьке многоэтажного дома. Предварительно ЧП произошло ночью, когда все спали. Погибшая училась в Магнитогорском государственном техническом университете», — заявил URA.RU источник. В настоящий момент выясняются все обстоятельства трагедии. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону на звонок URA.RU не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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