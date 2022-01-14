Семилетняя блогерша из России за год заработала 28 млн долларов

15 января 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Журнал Forbes включил семилетнюю Настю Радзинскую в рейтинг YouTube-блогер мира Фото: Анна Майорова © URA.RU Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Ежегодный топ составил американский Forbes. За 2021 год девочка заработала 28 млн долларов. Первое место рейтинга занимает Джимми Дональдсон (MrBeast), который за 2021 год заработал 54 млн долларов, сообщает Ридус. На второй строчке — Джейк Пол, а на третьей блогер Markiplier. Радзинская на шестой строчке. Девочка из Туапсе (Краснодарский край) Настя Радзинская ведет youtube-канал «Like Nastya», в котором обозревает свою повседневную жизнь. Ролики девочки смотрят во всем мире, а участники видео разговаривают на разных языках. Сейчас семья Радзинских живет во Флориде. В 2020 году в России топ авторов возглавил канал «А4», затем в рейтинге стоит «ГЛЕНТ». Третью позицию занял канал «Mamix», чье видео также вошло в топ самых просматриваемых видео хостинга, пишет агентство Nation News. Самым популярным роликом у российских пользователей стал выпуск программы «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Ежегодный топ составил американский Forbes. За 2021 год девочка заработала 28 млн долларов. Первое место рейтинга занимает Джимми Дональдсон (MrBeast), который за 2021 год заработал 54 млн долларов, сообщает Ридус. На второй строчке — Джейк Пол, а на третьей блогер Markiplier. Радзинская на шестой строчке. Девочка из Туапсе (Краснодарский край) Настя Радзинская ведет youtube-канал «Like Nastya», в котором обозревает свою повседневную жизнь. Ролики девочки смотрят во всем мире, а участники видео разговаривают на разных языках. Сейчас семья Радзинских живет во Флориде. В 2020 году в России топ авторов возглавил канал «А4», затем в рейтинге стоит «ГЛЕНТ». Третью позицию занял канал «Mamix», чье видео также вошло в топ самых просматриваемых видео хостинга, пишет агентство Nation News. Самым популярным роликом у российских пользователей стал выпуск программы «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты.