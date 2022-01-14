14 января 2022

Вооруженные «соцработницы» ограбили 90-летнего екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, пенсионер, затылок, старик, седина
Доверчивый пенсионер лишился всех своих сбережений Фото:

Две женщины, представившись работниками соцслужбы, украли у 90-летнего жителя Екатеринбурга почти полмиллиона рублей. О преступлении, которое случилось 14 января, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города.

«К пенсионеру 1932 года рождения на улице Восточной подошли две незнакомые женщины, которые представились работниками одной из социальных служб. Они действовали по известной схеме — сообщили о якобы проводимой в стране денежной реформе. Далее у старика спросили, есть у него дома наличные, на что мужчина ответил положительно. После этого незнакомки попросили показать имеющиеся у него деньги, чтобы переписать номера купюр для предстоящего обмена», — объяснили представители полиции.

Доверчивый старик пустил мошенниц к себе и показал сбережения — порядка 450 тысяч рублей. Незнакомки начали переписывать номера купюр и в какой-то момент попытались подменить их на так называемую «куклу». Однако пенсионер заметил уловку и запротестовал. Тогда преступницы брызнули жертве в лицо газовым баллончиком и сбежали с деньгами. Престарелый мужчина лишился всех своих накоплений, но серьезного вреда здоровья, к счастью, не получил.

«В настоящее время по факту произошедшего следственным подразделением отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ (Разбой). Сыщики уголовного розыска проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», — добавили представители ведомства и призвали горожан быть бдительными и не допускать в свое жилище неизвестных ни под каким предлогом.

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Две женщины, представившись работниками соцслужбы, украли у 90-летнего жителя Екатеринбурга почти полмиллиона рублей. О преступлении, которое случилось 14 января, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города. «К пенсионеру 1932 года рождения на улице Восточной подошли две незнакомые женщины, которые представились работниками одной из социальных служб. Они действовали по известной схеме — сообщили о якобы проводимой в стране денежной реформе. Далее у старика спросили, есть у него дома наличные, на что мужчина ответил положительно. После этого незнакомки попросили показать имеющиеся у него деньги, чтобы переписать номера купюр для предстоящего обмена», — объяснили представители полиции. Доверчивый старик пустил мошенниц к себе и показал сбережения — порядка 450 тысяч рублей. Незнакомки начали переписывать номера купюр и в какой-то момент попытались подменить их на так называемую «куклу». Однако пенсионер заметил уловку и запротестовал. Тогда преступницы брызнули жертве в лицо газовым баллончиком и сбежали с деньгами. Престарелый мужчина лишился всех своих накоплений, но серьезного вреда здоровья, к счастью, не получил. «В настоящее время по факту произошедшего следственным подразделением отдела полиции № 7 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ (Разбой). Сыщики уголовного розыска проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», — добавили представители ведомства и призвали горожан быть бдительными и не допускать в свое жилище неизвестных ни под каким предлогом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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