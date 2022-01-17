17 января 2022
16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Пермяк продает раритетную картину неизвестного мастера за 4 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж выставки одного шедевра - «Проповедь Иоанна Крестителя» Питера Брейгеля Младшего. Екатеринбург, картинная галерея, горнунг ольга, музей изо, выставка картин, эрмитаж-урал, эрмитаж урал, екатеринбургский музей изобразительных искусств
Продавец сообщает, что картина написана неизвестным художником с Урала Фото:

В Перми продается картина неизвестного художника «Зимний вечер» за 4 млн рублей. Объявление о продаже произведения искусства размещено на портале «Авито».

«Картина „Зимний вечер“, стоимость 4 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. На картине изображены мужчина и женщина в традиционных русских нарядах на фоне деревенских домов.

Автор объявления пишет, что картина написана неизвестным мастером с Урала. Такой ценник продавец обосновывает тем, что картина — «неотъемлемая культурная частица искусства и живописи российской глубинки и Урала».

Также на сайте другой житель Перми продает картину известного художника-пейзажиста 20-го века Александра Репина уже за 1 миллион рублей. Продавец уверяет, что картина «Красная Кама» 1985 года якобы является подлинником и вставлена в авторскую рамку.

Картина «Зимний вечер»
Картина «Красная Кама»
Подпись художника на картине «Красная Кама»

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В Перми продается картина неизвестного художника «Зимний вечер» за 4 млн рублей. Объявление о продаже произведения искусства размещено на портале «Авито». «Картина „Зимний вечер“, стоимость 4 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. На картине изображены мужчина и женщина в традиционных русских нарядах на фоне деревенских домов. Автор объявления пишет, что картина написана неизвестным мастером с Урала. Такой ценник продавец обосновывает тем, что картина — «неотъемлемая культурная частица искусства и живописи российской глубинки и Урала». Также на сайте другой житель Перми продает картину известного художника-пейзажиста 20-го века Александра Репина уже за 1 миллион рублей. Продавец уверяет, что картина «Красная Кама» 1985 года якобы является подлинником и вставлена в авторскую рамку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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