Пермяк продает раритетную картину неизвестного мастера за 4 млн

Продавец сообщает, что картина написана неизвестным художником с Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми продается картина неизвестного художника «Зимний вечер» за 4 млн рублей. Объявление о продаже произведения искусства размещено на портале «Авито».

«Картина „Зимний вечер“, стоимость 4 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. На картине изображены мужчина и женщина в традиционных русских нарядах на фоне деревенских домов.

Автор объявления пишет, что картина написана неизвестным мастером с Урала. Такой ценник продавец обосновывает тем, что картина — «неотъемлемая культурная частица искусства и живописи российской глубинки и Урала».

Также на сайте другой житель Перми продает картину известного художника-пейзажиста 20-го века Александра Репина уже за 1 миллион рублей. Продавец уверяет, что картина «Красная Кама» 1985 года якобы является подлинником и вставлена в авторскую рамку.

Картина «Зимний вечер» Авито

Картина «Красная Кама» Авито

Подпись художника на картине «Красная Кама» Авито