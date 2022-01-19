Пермяков просят сдать кровь всех групп и резусов

Больше всего нужна кровь I группы обоих резусов и III группы с резусом «минус» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермская краевая станция переливания крови попросила пермяков стать донорами и сдать кровь. Сообщение появилось на странице станции в социальной сети «ВКонтакте».

«Если вы хотели сдать кровь, сейчас самое время. Ждем доноров всех групп и резусов», — указано в посте.

В посте также размещен «донорский светофор» — это таблица, в которой зеленый цвет означает, что кровь данной группы имеется в достаточном количестве, желтый — крови недостаточно, красный — повышенная потребность крови. Согласно размещенному светофору, больше всего нужна кровь I группы обоих резусов и III группы с резусом «минус». Зеленого цвета нет вообще. Нехватку крови в пресс-службе станции объяснили малым количеством доноров на данный момент.

«Мы обычно активно зовем пермяков перед новогодними праздниками сдавать кровь. В декабре все наши самые активные, постоянные доноры пришли и сдали. А между сдачами нужно выдерживать интервал 60 дней. Получается, что в январе и феврале у нас очень мало людей приходит», — пояснила пресс-секретарь станции переливания крови Ирина Комарова.

Пермская краевая станция переливания крови по адресу ул. Лебедева, 54 работает с понедельника по четверг с 08:00 до 13:30. В пятницу — с 08:00 до 13:00. Суббота и воскресенье — выходные.

Прием доноров ведется в двух форматах: по записи и без записи. Записаться на сдачу крови можно по телефону (342) 282-53-21 с понедельника по четверг с 11:00 до 15:00, в пятницу — до 14:00.

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