Мэр Екатеринбурга решает в Москве судьбу большой дорожной стройки

Алексей Орлов просит у Минтранса РФ 2,5 миллиарда рублей — в рамках заложенного ранее бюджета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Основная часть строительства развязки у концерна «Калина» (это одна из ключевых дорожных строек в столице Урала) может завершиться раньше прописанного в контракте срока. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ведет переговоры с Минтрансом РФ о перераспределении финансирования проекта. Сейчас градоначальник находится в Москве, куда, по данным URA.RU, отправился накануне вечером.

Развязка на пересечении скоростного кольца по переулку Базовый с улицей Комсомольской и Сибирским трактом должна появиться в 2024 году (работы стартовали в октябре 2021-го). Генподрядчиком выступает московская компания «АльмакорГруп», сумма контракта — 6,4 миллиарда рублей. Это федеральные деньги.

«Горадминистрация хочет, чтобы Минтранс РФ передвинул часть средств — около 2,5 млрд — с 2024-го на 2023 год. Это позволило бы завершить основные работы к 300-летию Екатеринбурга (будет отмечаться в августе 2023-го — прим. URA.RU)», — поделился источник агентства, знакомый с ситуацией. В пресс-службе мэрии корреспонденту подтвердили, что градоначальник в командировке, но сказали, что не располагают программой совещаний.

Как писало URA.RU, ранее сам Орлов говорил, что намерен также обсудить с Минтрансом обновление троллейбусного парка Екатеринбурга. Все имеющиеся у «Гортранса» 230 машин изношены.

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