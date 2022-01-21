Кудрин призвал создать в России противовес Москве

21 января 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

По словам главы Счетной палаты, Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России должны появиться несколько крупных агломераций в противовес Москве. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться. В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — передает ТАСС слова Кудрина, сказанные им на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан». Он также отметил, что Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье. «В рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 млн. Вот это уже может быть центром международного уровня с соответствующим качеством жизни», — отметил он. Ранее Кудрин заявил, что уровень жизни в России вырос в три раза и, на данный момент, на 20% выше, чем был в СССР. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас в России не самая радужная экономическая ситуация, но наблюдается тенденция к улучшению, уточняет Life . Лидерами по уровню жизни в России являются Москва, Санкт-Петербург и Грозный, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России должны появиться несколько крупных агломераций в противовес Москве. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «У нас в России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. Доля Москвы и Петербурга в ВВП страны будет увеличиваться. В противовес этому нам нужно создать несколько крутых таких агломераций. Вокруг Екатеринбурга. Поволжье, Краснодар, Ростов способны на это, частично — Новосибирск, Томск», — передает ТАСС слова Кудрина, сказанные им на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан». Он также отметил, что Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье. «В рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 млн. Вот это уже может быть центром международного уровня с соответствующим качеством жизни», — отметил он. Ранее Кудрин заявил, что уровень жизни в России вырос в три раза и, на данный момент, на 20% выше, чем был в СССР. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас в России не самая радужная экономическая ситуация, но наблюдается тенденция к улучшению, уточняет Life. Лидерами по уровню жизни в России являются Москва, Санкт-Петербург и Грозный, пишет телеканал 360.