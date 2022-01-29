Врач объяснил, почему насморк при «Омикроне» опасен для мозга

30 января 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Одним из симптомов «Омикрона» может быть насморк Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Насморк при штамме коронавируса «Омикрон» опасен, потому что при заложенности носа мозг недополучает кислород. Об этом заявил ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев. «Насморк при „Омикроне“ не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — сказал Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik. По его словам, мозг продолжает работать, но позже могут возникнуть проблемы. Голова может стать «чугунной» из-за гипоксии или будет болеть, сообщил Зайцев. Если насморк затяжной и не проходит пять-семь дней, то нужно обратиться к врачу. При острой фазе болезни, когда кроме воспаления слизистой оболочки носа есть и другие симптомы, ЛОР советует вызвать врача на дом. «Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки „Омикрона“. Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите», — сказал Зайцев. Ранее доктор наук сообщил о симптоме «чугунной головы» при омикрон-штамме. Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что у больных этим штаммом наблюдается боль в горле, слабость, насморк и симптом «чугунной головы». Врач-невролог Павел Хорошев сказал, что этот признак при коронавирусе указывает на интоксикацию организма и нарастание ишемии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Насморк при штамме коронавируса «Омикрон» опасен, потому что при заложенности носа мозг недополучает кислород. Об этом заявил ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев. «Насморк при „Омикроне“ не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород», — сказал Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik. По его словам, мозг продолжает работать, но позже могут возникнуть проблемы. Голова может стать «чугунной» из-за гипоксии или будет болеть, сообщил Зайцев. Если насморк затяжной и не проходит пять-семь дней, то нужно обратиться к врачу. При острой фазе болезни, когда кроме воспаления слизистой оболочки носа есть и другие симптомы, ЛОР советует вызвать врача на дом. «Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки „Омикрона“. Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите», — сказал Зайцев. Ранее доктор наук сообщил о симптоме «чугунной головы» при омикрон-штамме. Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал URA.RU, что у больных этим штаммом наблюдается боль в горле, слабость, насморк и симптом «чугунной головы». Врач-невролог Павел Хорошев сказал, что этот признак при коронавирусе указывает на интоксикацию организма и нарастание ишемии.