01 февраля 2022

Строительство моста через Каму одобрили на федеральном уровне

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, снег, набережная, зима, кама, коммунальный мост
Мост будет возводиться в рамках строительства Северного ж/д обхода Фото:

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на строительство в Перми железнодорожного мостового перехода. Длина сооружения, который будет построен недалеко от КамГЭС, составит 1,1 километра, указано на сайте Главгосэкспертизы.

«Рассмотрена проектно-сметная документация на сооружение перехода в рамках пятого этапа строительства Северного железнодорожного обхода города. По итогам проведения госэкспертизы выдано положительное заключение», — говорится на сайте. Отмечается, что проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми станет одним из наиболее масштабных в рамках совместной реализации Пермского края с ОАО «РЖД»

На сайте «Росжелдорпроекта» (проектант объекта) указано, что после ввода объекта в эксплуатацию грузовые поезда смогут ходить в обход плотины КамГЭС. Благодаря этому крупные предприятия Березниковско-Соликамского и Губахинского промузлов «смогут активно наращивать производство».

Помимо моста будут построены две подходные эстакады. Общая стоимость проекта оценивается в 23 млрд рублей. Ранее Главгосэкспертиза рассмотрела и одобрила проектно-сметную документацию на переустройство улицы Соликамской улицы в рамках строительства Северного ж/д обхода.

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Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на строительство в Перми железнодорожного мостового перехода. Длина сооружения, который будет построен недалеко от КамГЭС, составит 1,1 километра, указано на сайте Главгосэкспертизы. «Рассмотрена проектно-сметная документация на сооружение перехода в рамках пятого этапа строительства Северного железнодорожного обхода города. По итогам проведения госэкспертизы выдано положительное заключение», — говорится на сайте. Отмечается, что проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми станет одним из наиболее масштабных в рамках совместной реализации Пермского края с ОАО «РЖД» На сайте «Росжелдорпроекта» (проектант объекта) указано, что после ввода объекта в эксплуатацию грузовые поезда смогут ходить в обход плотины КамГЭС. Благодаря этому крупные предприятия Березниковско-Соликамского и Губахинского промузлов «смогут активно наращивать производство». Помимо моста будут построены две подходные эстакады. Общая стоимость проекта оценивается в 23 млрд рублей. Ранее Главгосэкспертиза рассмотрела и одобрила проектно-сметную документацию на переустройство улицы Соликамской улицы в рамках строительства Северного ж/д обхода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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