Строительство моста через Каму одобрили на федеральном уровне

Мост будет возводиться в рамках строительства Северного ж/д обхода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на строительство в Перми железнодорожного мостового перехода. Длина сооружения, который будет построен недалеко от КамГЭС, составит 1,1 километра, указано на сайте Главгосэкспертизы.

«Рассмотрена проектно-сметная документация на сооружение перехода в рамках пятого этапа строительства Северного железнодорожного обхода города. По итогам проведения госэкспертизы выдано положительное заключение», — говорится на сайте. Отмечается, что проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми станет одним из наиболее масштабных в рамках совместной реализации Пермского края с ОАО «РЖД»

На сайте «Росжелдорпроекта» (проектант объекта) указано, что после ввода объекта в эксплуатацию грузовые поезда смогут ходить в обход плотины КамГЭС. Благодаря этому крупные предприятия Березниковско-Соликамского и Губахинского промузлов «смогут активно наращивать производство».

Помимо моста будут построены две подходные эстакады. Общая стоимость проекта оценивается в 23 млрд рублей. Ранее Главгосэкспертиза рассмотрела и одобрила проектно-сметную документацию на переустройство улицы Соликамской улицы в рамках строительства Северного ж/д обхода.