02 февраля 2022

Половина пермяков готова покинуть город ради лучшей жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мигранты, чемоданы, путешествие, чемодан, отдых, пассажиры, дорожная сумка, миграция
Мужчины больше готовы на переезд, чем женщины Фото:

Более половины пермяков (63%) заявили о готовности переехать ради работы. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter.

«В целом на переезд ради работы готовы 63% коренных жителей Прикамья», — сообщается в исследовании. Не готовы к такому оказались 25% опрошенных, 12% — затруднились ответить. Мужчины больше готовы к переезду ради карьеры, чем женщины (66% против 55%).

По поводу приезжих в Пермский край мнения местных жителей также разделились. 31% опрошенных считают, что приезжих в регионе много, 49% считают наоборот. Также 14% жителей края уверены, что из-за потока приезжих местным становится труднее устроиться на работу. Больше всего на это жалуются рабочие административного персонала (45%), работники транспортной сферы (34%) и юристы (33%). Меньше всего боятся конкуренции с приезжими за рабочее место строители (67%) и работники банковской и IT-сферы (68%).

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Более половины пермяков (63%) заявили о готовности переехать ради работы. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter. «В целом на переезд ради работы готовы 63% коренных жителей Прикамья», — сообщается в исследовании. Не готовы к такому оказались 25% опрошенных, 12% — затруднились ответить. Мужчины больше готовы к переезду ради карьеры, чем женщины (66% против 55%). По поводу приезжих в Пермский край мнения местных жителей также разделились. 31% опрошенных считают, что приезжих в регионе много, 49% считают наоборот. Также 14% жителей края уверены, что из-за потока приезжих местным становится труднее устроиться на работу. Больше всего на это жалуются рабочие административного персонала (45%), работники транспортной сферы (34%) и юристы (33%). Меньше всего боятся конкуренции с приезжими за рабочее место строители (67%) и работники банковской и IT-сферы (68%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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