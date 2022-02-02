Половина пермяков готова покинуть город ради лучшей жизни

03 февраля 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Мужчины больше готовы на переезд, чем женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более половины пермяков (63%) заявили о готовности переехать ради работы. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter. «В целом на переезд ради работы готовы 63% коренных жителей Прикамья», — сообщается в исследовании. Не готовы к такому оказались 25% опрошенных, 12% — затруднились ответить. Мужчины больше готовы к переезду ради карьеры, чем женщины (66% против 55%). По поводу приезжих в Пермский край мнения местных жителей также разделились. 31% опрошенных считают, что приезжих в регионе много, 49% считают наоборот. Также 14% жителей края уверены, что из-за потока приезжих местным становится труднее устроиться на работу. Больше всего на это жалуются рабочие административного персонала (45%), работники транспортной сферы (34%) и юристы (33%). Меньше всего боятся конкуренции с приезжими за рабочее место строители (67%) и работники банковской и IT-сферы (68%). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более половины пермяков (63%) заявили о готовности переехать ради работы. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании HeadHunter. «В целом на переезд ради работы готовы 63% коренных жителей Прикамья», — сообщается в исследовании. Не готовы к такому оказались 25% опрошенных, 12% — затруднились ответить. Мужчины больше готовы к переезду ради карьеры, чем женщины (66% против 55%). По поводу приезжих в Пермский край мнения местных жителей также разделились. 31% опрошенных считают, что приезжих в регионе много, 49% считают наоборот. Также 14% жителей края уверены, что из-за потока приезжих местным становится труднее устроиться на работу. Больше всего на это жалуются рабочие административного персонала (45%), работники транспортной сферы (34%) и юристы (33%). Меньше всего боятся конкуренции с приезжими за рабочее место строители (67%) и работники банковской и IT-сферы (68%).