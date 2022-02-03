Свердловчанин зарезал бывшую жену за переписку с другим мужчиной

Осужденный нанес женщине десять ударов ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Ивделя (Свердловская область) зарезал бывшую жену из-за ревности, когда увидел, как она переписывается с другим мужчиной. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Поводом для конфликта, приведшего к трагической развязке, послужило то, что подозреваемый заметил, как его бывшая супруга переписывается в мессенджере с другим мужчиной. Факт переписки вызвал у экс-мужа приступ гнева, в порыве которого он и схватился за колюще-режущий предмет», — рассказал Горелых. Осужденный приговорен к девяти годам колонии строгого режима за убийство.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, мужчина ударил бывшую жену ножом не меньше десяти раз. Как только он расправился с женщиной, то позвонил в полицию и сознался в произошедшем.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что преступление произошло 13 марта 2021 года. Спустя два дня женщина умерла в больнице. После задержания подозреваемый пытался убедить экспертов, что у него есть психическое заболевание, однако врачи выяснили, что мужчина симулировал.