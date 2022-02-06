Американский экс-разведчик предрек судьбу США в войне с Россией

07 февраля 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Военные силы США будут разгромлены в случае войны с Россией. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы. <…> Если США втянутся в наземную войну с Россией с применением обычных вооружений, их ждет беспрецедентное поражение, говоря иначе, это будет разгром», — заявил Скотт Риттер в статье для RT. Также он поделился предположением о самом вероятном сценарии развития украинского конфликта. По его мнению, Украина будет помещена под «зонтик» защиты НАТО, что приведет к тому, что на ее территории будут развернуты «боевые группы», схожие с теми, что развернуты в Европе. «Как только это Украина попадет под защиту НАТО, она почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма, используя нетрадиционные боевые возможности», — отметил Риттер. Ранее сообщалось, что советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия в ближайшие дни может вторгнуться на Украину. По мнению главного редактора американского издания The National Interest Дмитрия Саймса, Украина будет нападать на Россию первой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Россию в случае войны с Украиной. Также глава республики отметил, что Украина будет разгромлена за три-четыре дня, передает Life.