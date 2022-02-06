Лукашенко поставил ультиматум Украине

06 февраля 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Лукашенко намерен воевать вместе с Россией против Украины Фото: MAXIM GUCHEK / POOL EPA Белоруссия не будет поставлять Украине ГСМ в случае начала ею вооруженного конфликта с РФ. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Белоруссий лидер отметил, что его армия будет на стороне России. «Если вы [Украина] столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», — заявил Лукашенко в эфире программы «Соловьев Live». Он отметил, что если Украина начнет воевать против Донбасса, то белорусская армия поведет себя «точно так, как российская». Reuters ранее сообщил, что в случае начала войны между Россией и Украиной потери украинской армии могут составить от 5 до 25 тысяч военнослужащих. Потери среди мирного населения могут достигнуть 50 тысяч человек. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о планах России по вторжению на Украину, однако не смог доказать эти слова. В Кремле отметили, что этому нет нет ни одного доказательства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Белоруссия не будет поставлять Украине ГСМ в случае начала ею вооруженного конфликта с РФ. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Белоруссий лидер отметил, что его армия будет на стороне России. «Если вы [Украина] столкнетесь с Россией — мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», — заявил Лукашенко в эфире программы «Соловьев Live». Он отметил, что если Украина начнет воевать против Донбасса, то белорусская армия поведет себя «точно так, как российская». Reuters ранее сообщил, что в случае начала войны между Россией и Украиной потери украинской армии могут составить от 5 до 25 тысяч военнослужащих. Потери среди мирного населения могут достигнуть 50 тысяч человек. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о планах России по вторжению на Украину, однако не смог доказать эти слова. В Кремле отметили, что этому нет нет ни одного доказательства.