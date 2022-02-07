В Госдуме отреагировали на новость URA.RU о платных звонках в пермскую неотложку

Попытка вызвать врача на дом оказалась платной для пермяков Фото: Екатерина Сычкова

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузнецов после публикации URA.RU о платных вызовах в неотложку, обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. На сайте партии сообщается, что Кузнецов попросил главу региона «разобраться в сложившейся ситуации».

«Убедительно прошу вас разобраться в сложившейся ситуации, прекратить поборы с больных людей и вернуть списанные деньги гражданам. Со своей стороны, я уже направил депутатский запрос в адрес прокурора Пермского края с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Надеюсь, эта позорная практика подмены бесплатной медицинской помощи коммерческой услугой будет прекращена», — говорится в обращении.

URA.RU рассказывало, что пермяки жаловались на списание денег с мобильного телефона при попытке вызвать врача на дом. В министерстве здравоохранения Пермского края признали проблему. В ведомстве пояснили, что у единого диспетчерского центра (ЕДЦ) нет федерального номера, по которому любой житель края мог бы вызвать неотложку. Сейчас работа по получению такого номера ведется.

Кузнецов представляет в Госдуме Пермский край, Свердловскую область и Республику Коми. ЕДЦ начал работать в Перми в 2018 году.