08 февраля 2022
07 февраля 2022

Челябинского экс-сотрудника ГУФСИН осудили за 15 взяток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Планков Валишин. Челябинск., приговор, именем российской федерации, суд
Суд приговорил бывшего надзирателя к пяти годам колонии Фото:

В Челябинске бывшего сотрудника исправительной колонии признали виновным в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в июне 2021 года бывший надзиратель получил от родственников осужденных 15 взяток.

«Подсудимый в июне 2021 года получил денежные вознаграждения на общую сумму 63 тысячи рублей от родственников заключенных. За эти деньги он проносил на территорию колонии сотовые телефоны и средства связи и передавал их осужденным», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ведомстве добавили, что подсудимый в ходе следствия согласился сотрудничать с прокуратурой. Суд принял это во внимание.

Решением суда бывшему сотруднику ГУФСИН назначено пять лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 80 тысяч рублей. Также его лишили звания «прапорщика», запретили занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе на 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура области также озвучила наказание для бывшего начальника ИК-15 в Копейске Владимира Ульянова. Гособвинение требует для Ульянова шесть с половиной лет колонии общего режима и миллионный штраф.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске бывшего сотрудника исправительной колонии признали виновным в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в июне 2021 года бывший надзиратель получил от родственников осужденных 15 взяток. «Подсудимый в июне 2021 года получил денежные вознаграждения на общую сумму 63 тысячи рублей от родственников заключенных. За эти деньги он проносил на территорию колонии сотовые телефоны и средства связи и передавал их осужденным», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области. В ведомстве добавили, что подсудимый в ходе следствия согласился сотрудничать с прокуратурой. Суд принял это во внимание. Решением суда бывшему сотруднику ГУФСИН назначено пять лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 80 тысяч рублей. Также его лишили звания «прапорщика», запретили занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе на 4 года. Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура области также озвучила наказание для бывшего начальника ИК-15 в Копейске Владимира Ульянова. Гособвинение требует для Ульянова шесть с половиной лет колонии общего режима и миллионный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...