Челябинского экс-сотрудника ГУФСИН осудили за 15 взяток

Суд приговорил бывшего надзирателя к пяти годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске бывшего сотрудника исправительной колонии признали виновным в получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в июне 2021 года бывший надзиратель получил от родственников осужденных 15 взяток.

«Подсудимый в июне 2021 года получил денежные вознаграждения на общую сумму 63 тысячи рублей от родственников заключенных. За эти деньги он проносил на территорию колонии сотовые телефоны и средства связи и передавал их осужденным», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ведомстве добавили, что подсудимый в ходе следствия согласился сотрудничать с прокуратурой. Суд принял это во внимание.

Решением суда бывшему сотруднику ГУФСИН назначено пять лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 80 тысяч рублей. Также его лишили звания «прапорщика», запретили занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе на 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура области также озвучила наказание для бывшего начальника ИК-15 в Копейске Владимира Ульянова. Гособвинение требует для Ульянова шесть с половиной лет колонии общего режима и миллионный штраф.