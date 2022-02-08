Завод опального олигарха из Сургута купил московский бизнесмен

09 февраля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

В Сургуте с аукциона продали завод Андрея Копайгоры Фото: depositphotos.com В Сургуте завод бизнесмена Андрея Копайгоры, находящегося в данный момент под следствием, выкупил зарегистрированный в Москве предприниматель Алексей Сачков за 67 млн рублей. ООО «Югорский завод строительных материалов» был выставлен на торги банком «Траст» в рамках процедуры банкротства. «Лот №1 — Югорский завод строительных материалов. Наименование участника: ИП Сачков Алексей Александрович. Предложение о цене продажи имущества: 67 млн рублей», — сказано в протоколе аукциона, размещенного на сайте Российского аукционного дома. При этом Сачков стал единственным участником торгов. Начальная цена предприятия на январь 2022 года составляла 94 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что на торгах находится еще один актив Копайгоры — торгово-развлекательный центр «Агора» в Сургуте. Его продажа также проходит в рамках процедуры банкротства. Сам же бизнесмен находится под следствием по ряду обвинений: мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и обман дольщиков. Ущерб для потерпевших оценивается в миллиард рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте завод бизнесмена Андрея Копайгоры, находящегося в данный момент под следствием, выкупил зарегистрированный в Москве предприниматель Алексей Сачков за 67 млн рублей. ООО «Югорский завод строительных материалов» был выставлен на торги банком «Траст» в рамках процедуры банкротства. «Лот №1 — Югорский завод строительных материалов. Наименование участника: ИП Сачков Алексей Александрович. Предложение о цене продажи имущества: 67 млн рублей», — сказано в протоколе аукциона, размещенного на сайте Российского аукционного дома. При этом Сачков стал единственным участником торгов. Начальная цена предприятия на январь 2022 года составляла 94 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что на торгах находится еще один актив Копайгоры — торгово-развлекательный центр «Агора» в Сургуте. Его продажа также проходит в рамках процедуры банкротства. Сам же бизнесмен находится под следствием по ряду обвинений: мошенничество в особо крупном размере, преднамеренное банкротство и обман дольщиков. Ущерб для потерпевших оценивается в миллиард рублей.