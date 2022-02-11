Совфед одобрил приватизацию земель около водоемов

Новый законопроект не освобождает владельцев земель от соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, заявил Сергей Митин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Совет Федерации одобрил законопроект, который позволяет гражданам и юридическим лицам приватизировать участки вблизи водоемов. Соответствующее решение принято на пленарном заседании в пятницу, 11 февраля. Таким образом, россиянам разрешили приватизировать земли в радиусе двух километров вокруг питьевого или хозяйственно-бытового водоема.

«Внести в подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации изменение, заменив слова „в первом и втором поясах“ словами „первом поясе“», — сообщается в законопроекте, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Документ внесен на рассмотрение правительством РФ. Ранее Госдума одобрила его в третьем чтении.

Действующее законодательство не позволяет приватизировать участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны питьевых или хозяйственно-бытовых водоемов. Всего существует три пояса зоны санитарной охраны источников. Первый занимает окружность вокруг водоема радиусом 30-50 метров. На нем действует самый строгий режим охраны. В первом поясе располагаются только источник воды, а также сооружения водозабора и некоторые элементы водопровода.

Второй пояс может иметь ширину до двух километров. Это зона защиты от микробных загрязнений. В нем нельзя применять удобрения и химикаты, вырубать лес, размещать кладбища, скотомогильники, животноводческие предприятия и другие объекты.

Совет Федерации поддержал законопроект на 517-м заседании. Мероприятие транслируется на официальном сайте верхней палаты парламента. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, это не снимает с граждан обязанности по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства.

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