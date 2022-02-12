Соседка устроившего стрельбу среднеуральца рассказала о его семье

13 февраля 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Житель Среднеуральска застрелил свою жену из охотничьего ружья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Соседка, проживающая недалеко от дома в Среднеуральске, где 13 февраля произошла стрельба, рассказала о семье подозреваемого и его убитой супруге. По ее словам, мужчина был охотником, а женщина работала на заводе, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Она на заводе работала, а он знаю только, что охотником был, рыбалкой увлекался. Я в шоке. Они нормальные люди были», — сообщает жительница дома на улице Советской. Соседка добавила, что у пары был сын, который погиб 10 лет назад в результате автомобильной аварии. Также, по ее словам, жители дома часто видели подозреваемого во дворе, когда он гулял с собакой. Стрельба в одном из домов в Среднеуральске произошла 13 февраля. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина убил свою жену из охотничьего зарегистрированного ружья. Два часа полиция вела переговоры с подозреваемым, после чего мужчина сдался органам правопорядка. Следственный комитет считает, что убийство произошло на фоне злоупотребления алкоголем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Соседка, проживающая недалеко от дома в Среднеуральске, где 13 февраля произошла стрельба, рассказала о семье подозреваемого и его убитой супруге. По ее словам, мужчина был охотником, а женщина работала на заводе, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Она на заводе работала, а он знаю только, что охотником был, рыбалкой увлекался. Я в шоке. Они нормальные люди были», — сообщает жительница дома на улице Советской. Соседка добавила, что у пары был сын, который погиб 10 лет назад в результате автомобильной аварии. Также, по ее словам, жители дома часто видели подозреваемого во дворе, когда он гулял с собакой. Стрельба в одном из домов в Среднеуральске произошла 13 февраля. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина убил свою жену из охотничьего зарегистрированного ружья. Два часа полиция вела переговоры с подозреваемым, после чего мужчина сдался органам правопорядка. Следственный комитет считает, что убийство произошло на фоне злоупотребления алкоголем.