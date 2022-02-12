12 февраля 2022
11 февраля 2022

Соседка устроившего стрельбу среднеуральца рассказала о его семье

© Служба новостей «URA.RU»
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ул. Советская. Среднеуральск
Житель Среднеуральска застрелил свою жену из охотничьего ружья Фото:

Соседка, проживающая недалеко от дома в Среднеуральске, где 13 февраля произошла стрельба, рассказала о семье подозреваемого и его убитой супруге. По ее словам, мужчина был охотником, а женщина работала на заводе, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Она на заводе работала, а он знаю только, что охотником был, рыбалкой увлекался. Я в шоке. Они нормальные люди были», — сообщает жительница дома на улице Советской.

Соседка добавила, что у пары был сын, который погиб 10 лет назад в результате автомобильной аварии. Также, по ее словам, жители дома часто видели подозреваемого во дворе, когда он гулял с собакой.

Стрельба в одном из домов в Среднеуральске произошла 13 февраля. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина убил свою жену из охотничьего зарегистрированного ружья. Два часа полиция вела переговоры с подозреваемым, после чего мужчина сдался органам правопорядка. Следственный комитет считает, что убийство произошло на фоне злоупотребления алкоголем.

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Соседка, проживающая недалеко от дома в Среднеуральске, где 13 февраля произошла стрельба, рассказала о семье подозреваемого и его убитой супруге. По ее словам, мужчина был охотником, а женщина работала на заводе, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Она на заводе работала, а он знаю только, что охотником был, рыбалкой увлекался. Я в шоке. Они нормальные люди были», — сообщает жительница дома на улице Советской. Соседка добавила, что у пары был сын, который погиб 10 лет назад в результате автомобильной аварии. Также, по ее словам, жители дома часто видели подозреваемого во дворе, когда он гулял с собакой. Стрельба в одном из домов в Среднеуральске произошла 13 февраля. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина убил свою жену из охотничьего зарегистрированного ружья. Два часа полиция вела переговоры с подозреваемым, после чего мужчина сдался органам правопорядка. Следственный комитет считает, что убийство произошло на фоне злоупотребления алкоголем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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