Соседка устроившего стрельбу среднеуральца рассказала о его семье

Соседка, проживающая недалеко от дома в Среднеуральске, где 13 февраля произошла стрельба, рассказала о семье подозреваемого и его убитой супруге. По ее словам, мужчина был охотником, а женщина работала на заводе, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Она на заводе работала, а он знаю только, что охотником был, рыбалкой увлекался. Я в шоке. Они нормальные люди были», — сообщает жительница дома на улице Советской.
Соседка добавила, что у пары был сын, который погиб 10 лет назад в результате автомобильной аварии. Также, по ее словам, жители дома часто видели подозреваемого во дворе, когда он гулял с собакой.
Соседка, проживающая недалеко от дома в Среднеуральске, где 13 февраля произошла стрельба, рассказала о семье подозреваемого и его убитой супруге. По ее словам, мужчина был охотником, а женщина работала на заводе, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Она на заводе работала, а он знаю только, что охотником был, рыбалкой увлекался. Я в шоке. Они нормальные люди были», — сообщает жительница дома на улице Советской. Соседка добавила, что у пары был сын, который погиб 10 лет назад в результате автомобильной аварии. Также, по ее словам, жители дома часто видели подозреваемого во дворе, когда он гулял с собакой. Стрельба в одном из домов в Среднеуральске произошла 13 февраля. По данным ГУ МВД по Свердловской области, мужчина убил свою жену из охотничьего зарегистрированного ружья. Два часа полиция вела переговоры с подозреваемым, после чего мужчина сдался органам правопорядка. Следственный комитет считает, что убийство произошло на фоне злоупотребления алкоголем.