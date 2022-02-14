Кадыров обратился к украинскому народу и Зеленскому. «Время клоунады подошло к концу»

14 февраля 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров считает, что Украина должна выполнять Минские соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Для Украины настало время исполнять Минские соглашения, а украинский президент Владимир Зеленский должен покончить с «клоунадой». Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «В моем обращении есть два посыла к двум адресатам — к украинским властям и к украинскому народу. Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий», — написал он в своем telegram-канале. Кадыров также подчеркнул, что договор о Минских соглашениях подписывала как российская, так и украинская сторона. Выполнение обязательств, считает глава Чечни, снизит градус напряженности между двумя странами и урегулирует нарастающее противостояние. «Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого „западного мира“ со всеми его вырожденческими „ценностями“ и русофобской истерией», — добавил Кадыров. Ранее стало известно, что граждан Украины, проживающих в Киеве, будут эвакуировать в специальные укрытия, если Россия решит «напасть» на соседнюю страну. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и назвал слухи об этом пропагандистской кампанией США и их союзников. Это поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения проблемы Донбасса, добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для Украины настало время исполнять Минские соглашения, а украинский президент Владимир Зеленский должен покончить с «клоунадой». Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «В моем обращении есть два посыла к двум адресатам — к украинским властям и к украинскому народу. Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий», — написал он в своем telegram-канале. Кадыров также подчеркнул, что договор о Минских соглашениях подписывала как российская, так и украинская сторона. Выполнение обязательств, считает глава Чечни, снизит градус напряженности между двумя странами и урегулирует нарастающее противостояние. «Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого „западного мира“ со всеми его вырожденческими „ценностями“ и русофобской истерией», — добавил Кадыров. Ранее стало известно, что граждан Украины, проживающих в Киеве, будут эвакуировать в специальные укрытия, если Россия решит «напасть» на соседнюю страну. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и назвал слухи об этом пропагандистской кампанией США и их союзников. Это поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения проблемы Донбасса, добавил он.