У экс-чиновника Минсельхоза изъяли Harley Davidson и участки в Крыму

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Александров лишился не только жилья, но и дорогого мотоцикла
Александров лишился не только жилья, но и дорогого мотоцикла Фото:

У экс-чиновника Минсельхоза Михаила Александрова, которого обвиняют во взятках, по решению суда отобрали имущество. Кунцевский суд Москвы постановил изъять у обвиняемого не только жилье, но и произведенный в 2019 году мотоцикл Harley-Davidson.

«В доход государства обратили квартиры в элитном жилом комплексе „Крылатские холмы“ на западе Москвы, три участка с апартаментами в Алуште в Крыму, на берегу Черного моря, несколько участков в подмосковном поселке Немчиновка, расположенные там же два дома, баню, нежилые постройки и мотоцикл Harley-Davidson», — сообщает «Коммерсант». Имущество изъяли по требованию Генпрокуратуры. В ведомстве заявили, что Александров предоставлял недостоверных сведения не только о своих доходах, но также и об имуществе супруги и своих несовершеннолетних детей.

Журналисты издания уточняют, что до своего ареста бывший чиновник с 2020 по 2023 годы возглавлял государственную сортоиспытательную сеть — «Госсорткомиссию». В конце 2023 года на Александрова было заведено уголовное дело о получении взяток в особо крупных размерах. А в феврале 2024 года ему были предъявлены новые обвинения. Следствие считает, что экс-чиновник получал взятки от сельхозпроизводителей на сумму около десяти миллионов рублей. Сам же Александров с обвинением категорически не согласен.

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У экс-чиновника Минсельхоза Михаила Александрова, которого обвиняют во взятках, по решению суда отобрали имущество. Кунцевский суд Москвы постановил изъять у обвиняемого не только жилье, но и произведенный в 2019 году мотоцикл Harley-Davidson. «В доход государства обратили квартиры в элитном жилом комплексе „Крылатские холмы“ на западе Москвы, три участка с апартаментами в Алуште в Крыму, на берегу Черного моря, несколько участков в подмосковном поселке Немчиновка, расположенные там же два дома, баню, нежилые постройки и мотоцикл Harley-Davidson», — сообщает «Коммерсант». Имущество изъяли по требованию Генпрокуратуры. В ведомстве заявили, что Александров предоставлял недостоверных сведения не только о своих доходах, но также и об имуществе супруги и своих несовершеннолетних детей. Журналисты издания уточняют, что до своего ареста бывший чиновник с 2020 по 2023 годы возглавлял государственную сортоиспытательную сеть — «Госсорткомиссию». В конце 2023 года на Александрова было заведено уголовное дело о получении взяток в особо крупных размерах. А в феврале 2024 года ему были предъявлены новые обвинения. Следствие считает, что экс-чиновник получал взятки от сельхозпроизводителей на сумму около десяти миллионов рублей. Сам же Александров с обвинением категорически не согласен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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