Строители перекроют дорогу в Екатеринбурге ради новой высотки

Рабочие перекопают перекресток Мельникова — Нагорная из-за ЖК «Высота» в Верх-Исетском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Улицу Мельникова в Екатеринбурге планируют перекрыть для движения автомобилей на месяц — с 7 марта по 7 апреля. В администрации города сообщают, что это необходимо для того, чтобы подвести водопроводные трубы к строящемуся ЖК «Высота» на улице Нагорная.

«Специалисты МУП „Водоканал“ закроют движение транспорта по улице Мельникова с 7 марта по 7 апреля 2022 года. В этот период предприятие планирует производство работ по строительству сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому на улице Нагорная в Верх-Исетском районе», — сообщают в мэрии. Уточняется, что проезд будет перекрыт лишь на пересечении улиц Мельникова — Нагорная.

Ранее сообщалось, что из-за строительства ТРЦ «Золотой» изменилось направление движения по Объездной дороге. Это необходимо для возведения моста, по которому должны будут ездить междугородние автобусы. Еще одним автодорожным решением ограничили движение по одной из полос улицы Серафимы Дерябиной. Как правило, при выезде с Академического района образуются длинные пробки, что затрудняет движение горожан, но в первый будний день после перекрытия — 14 февраля — водители проехали перекрытый участок без затруднений.

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