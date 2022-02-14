Под окнами жилого дома прохожие увидели труп (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под окнами многоэтажного жилого дома на улице Щербакова, 37 в Екатеринбурге найден труп. Об этом сообщает очевидец Антон Дербенев в соцсетях.

«Щербакова, 37», — сообщает Дербенев на личной странице в Facebook. В комментариях он уточнил, что погибшая, возможно, девушка. «Девушка похоже, парень ее за руку держит. Жуть», — написал он.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления Следственного комитета и региональный главк МВД. На момент публикации новости получить комментарий о произошедшем не удалось.

Фото: Facebook, Антон Дербенев

Фото: Facebook, Антон Дербенев