Под окнами многоэтажки в Екатеринбурге найден труп. Фото

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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, погибший, труп, тело, полиция, улица рассветная7
Под окнами жилого дома прохожие увидели труп (архивное фото) Фото:

Под окнами многоэтажного жилого дома на улице Щербакова, 37 в Екатеринбурге найден труп. Об этом сообщает очевидец Антон Дербенев в соцсетях.

«Щербакова, 37», — сообщает Дербенев на личной странице в Facebook. В комментариях он уточнил, что погибшая, возможно, девушка. «Девушка похоже, парень ее за руку держит. Жуть», — написал он.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления Следственного комитета и региональный главк МВД. На момент публикации новости получить комментарий о произошедшем не удалось.

Происшествие на улице Щербакова, 37. Екатеринбург
Фото:
Происшествие на улице Щербакова, 37. Екатеринбург
Фото:

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Под окнами многоэтажного жилого дома на улице Щербакова, 37 в Екатеринбурге найден труп. Об этом сообщает очевидец Антон Дербенев в соцсетях. «Щербакова, 37», — сообщает Дербенев на личной странице в Facebook. В комментариях он уточнил, что погибшая, возможно, девушка. «Девушка похоже, парень ее за руку держит. Жуть», — написал он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления Следственного комитета и региональный главк МВД. На момент публикации новости получить комментарий о произошедшем не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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