Под окнами многоэтажного жилого дома на улице Щербакова, 37 в Екатеринбурге найден труп. Об этом сообщает очевидец Антон Дербенев в соцсетях.
«Щербакова, 37», — сообщает Дербенев на личной странице в Facebook. В комментариях он уточнил, что погибшая, возможно, девушка. «Девушка похоже, парень ее за руку держит. Жуть», — написал он.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления Следственного комитета и региональный главк МВД. На момент публикации новости получить комментарий о произошедшем не удалось.
Под окнами многоэтажного жилого дома на улице Щербакова, 37 в Екатеринбурге найден труп. Об этом сообщает очевидец Антон Дербенев в соцсетях. «Щербакова, 37», — сообщает Дербенев на личной странице в Facebook. В комментариях он уточнил, что погибшая, возможно, девушка. «Девушка похоже, парень ее за руку держит. Жуть», — написал он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского управления Следственного комитета и региональный главк МВД. На момент публикации новости получить комментарий о произошедшем не удалось.