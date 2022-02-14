Свердловский ресторатор оставил сотрудников без зарплаты

15 февраля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Ресторатор Олег Ананьев банкротит свои заведения, а сотрудники остаются без зарплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники екатеринбургского ресторатора Олега Ананьева, обвиняют его в невыплаченных зарплатах. Итальянский ресторан Ананьева Bambolino проработал с начала ноября до конца декабря прошлого года. Сотрудникам не выплатили зарплаты за последний месяц работы, а некоторым и за два месяца. Об этом журналистам рассказали сотрудники ресторана. «В конце декабря нам говорят, что ресторан закрывается. Но мы денег так и не видели. За декабрь ничего не получили вообще, но кому-то должны еще и за ноябрь», — рассказал бывший повар Bambolino порталу e1.ru. Также он сообщил, что деньги обещали перевести в середине декабря, но затем дату сдвинули на месяц. «Он не заплатил за месяц работы. Не объяснял ничего. Я позвонил, а [Олег Ананьев] сказал: „Предприятие в банкротстве. Вставайте в очередь. Подавайте в суды, в прокуратуру. Че хотите, то и делайте“», — сообщил другой сотрудник закрывшегося ресторана. Сам Ананьев говорит, что он в курсе долгов перед сотрудниками, но говорит, что денег на их выплату у него нет. «Я же платил до последнего, старался, а потом закрылся, потому что уже был не в состоянии платить даже зарплату», — объяснил ресторатор. Сотрудники сообщили, что процесс получения денег затрудняет то, что они были устроены неофициально и из-за этого не могут подать документы на выплаты. Однако Ананьев это отрицает. В марте 2020 года Ананьев заявил о колоссальных убытках из-за изоляции граждан. В связи с этим он выражал готовность закрыть свой ресторан «The Борщъ», который на тот момент работал всего один месяц. В декабре 2021 года он устроился работать в торговую компанию «Сима-ленд». Он занял пост руководителя отдела технологии и развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники екатеринбургского ресторатора Олега Ананьева, обвиняют его в невыплаченных зарплатах. Итальянский ресторан Ананьева Bambolino проработал с начала ноября до конца декабря прошлого года. Сотрудникам не выплатили зарплаты за последний месяц работы, а некоторым и за два месяца. Об этом журналистам рассказали сотрудники ресторана. «В конце декабря нам говорят, что ресторан закрывается. Но мы денег так и не видели. За декабрь ничего не получили вообще, но кому-то должны еще и за ноябрь», — рассказал бывший повар Bambolino порталу e1.ru. Также он сообщил, что деньги обещали перевести в середине декабря, но затем дату сдвинули на месяц. «Он не заплатил за месяц работы. Не объяснял ничего. Я позвонил, а [Олег Ананьев] сказал: „Предприятие в банкротстве. Вставайте в очередь. Подавайте в суды, в прокуратуру. Че хотите, то и делайте“», — сообщил другой сотрудник закрывшегося ресторана. Сам Ананьев говорит, что он в курсе долгов перед сотрудниками, но говорит, что денег на их выплату у него нет. «Я же платил до последнего, старался, а потом закрылся, потому что уже был не в состоянии платить даже зарплату», — объяснил ресторатор. Сотрудники сообщили, что процесс получения денег затрудняет то, что они были устроены неофициально и из-за этого не могут подать документы на выплаты. Однако Ананьев это отрицает. В марте 2020 года Ананьев заявил о колоссальных убытках из-за изоляции граждан. В связи с этим он выражал готовность закрыть свой ресторан «The Борщъ», который на тот момент работал всего один месяц. В декабре 2021 года он устроился работать в торговую компанию «Сима-ленд». Он занял пост руководителя отдела технологии и развития.