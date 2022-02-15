Ученый Альтштейн заявил о незащищенности переболевших «Омикроном»

16 февраля 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Штамм «Омикрон» доминирует среди заболевших в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Антитела к штамму коронавируса «Омикрон» плохо нейтрализуют другие варианты вируса. Об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на „омикрон“, довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. „Дельта“ у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии», — рассказал Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik. Альтштейн отметил, что помимо антител у человека есть еще клеточный иммунитет. Поэтому нельзя сказать, что у переболевших «Омикроном» совсем нет защиты от других вариантов коронавируса, сказал вирусолог. В России более 70% случаев COVID-19 приходятся на «Омикрон». Роспотребнадзор сообщал, что штамм стал доминирующим в стране, передает радио Sputnik. Ранее Альтштейн в разговоре с URA.RU сообщил, что Россия достигла пика пятой волны коронавируса. По его словам, об этом говорит уровень заболеваемости и госпитализации. Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявлял URA.RU, что на смену штамму «Омикрон» может снова прийти «Дельта». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Антитела к штамму коронавируса «Омикрон» плохо нейтрализуют другие варианты вируса. Об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на „омикрон“, довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. „Дельта“ у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии», — рассказал Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik. Альтштейн отметил, что помимо антител у человека есть еще клеточный иммунитет. Поэтому нельзя сказать, что у переболевших «Омикроном» совсем нет защиты от других вариантов коронавируса, сказал вирусолог. В России более 70% случаев COVID-19 приходятся на «Омикрон». Роспотребнадзор сообщал, что штамм стал доминирующим в стране, передает радио Sputnik. Ранее Альтштейн в разговоре с URA.RU сообщил, что Россия достигла пика пятой волны коронавируса. По его словам, об этом говорит уровень заболеваемости и госпитализации. Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявлял URA.RU, что на смену штамму «Омикрон» может снова прийти «Дельта».