Иммунолог рассказал, что придет на смену штамма «Омикрон»

08 февраля 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

На смену линии «Омикрон» может вновь прийти «Дельта»-штамм Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На смену линии «Омикрон» может вновь прийти «Дельта»-штамм. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сейчас мы четко видим, что „Омикрон“ и какой-нибудь „Супер-Омикрон“, то есть сублинии ВА.2, ВА.3 и так далее, это всего лишь одна ветка, и чем больше граждан заражается, тем больше иммунитета вырабатывается к этой мутации. И в какой-то период потомки, например, „Дельты“, сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время. Так как по многим параметрам эта скрытая линия будет сильнее, чем „Омикрон“, и у нас произойдет смена доминирующего штамма», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, наиболее защищенными к новой мутации окажутся люди с гибридным иммунитетом. «Исследования показывают, что иммунитет, который был приобретен только в ответ на „Омикрон“, без предшествующей вакцинации, является значительно ослабленным в отношении „Дельты“. Наиболее мощным является гибридный иммунитет, накопленный, когда человек переболел, вакцинировался, ревакцинировался, то есть организм познакомился с разными вариантами COVID-19 и их запомнил. И он защищает по всем фронтам. Поэтому сейчас наиболее важно отслеживать иммунитет в отношении других линий», — подчеркнул Крючков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На смену линии «Омикрон» может вновь прийти «Дельта»-штамм. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сейчас мы четко видим, что „Омикрон“ и какой-нибудь „Супер-Омикрон“, то есть сублинии ВА.2, ВА.3 и так далее, это всего лишь одна ветка, и чем больше граждан заражается, тем больше иммунитета вырабатывается к этой мутации. И в какой-то период потомки, например, „Дельты“, сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время. Так как по многим параметрам эта скрытая линия будет сильнее, чем „Омикрон“, и у нас произойдет смена доминирующего штамма», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, наиболее защищенными к новой мутации окажутся люди с гибридным иммунитетом. «Исследования показывают, что иммунитет, который был приобретен только в ответ на „Омикрон“, без предшествующей вакцинации, является значительно ослабленным в отношении „Дельты“. Наиболее мощным является гибридный иммунитет, накопленный, когда человек переболел, вакцинировался, ревакцинировался, то есть организм познакомился с разными вариантами COVID-19 и их запомнил. И он защищает по всем фронтам. Поэтому сейчас наиболее важно отслеживать иммунитет в отношении других линий», — подчеркнул Крючков.