Пенсионерам РФ разрешили не платить по своим долгам. Объяснение экономиста

17 февраля 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Эксперт раскрыла, что пенсионер может не платить по долгам, если прошел срок исковой давности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В некоторых случаях пенсионеры могут не платить по долгам с учетом последних изменений в законодательстве. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. По ее словам, часть долгов пенсионера можно списать в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании. «Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — приводит слова Ногайлиевой «Прайм». Также с июля 2021 года пенсионер может подать требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере МРОТ. Предъявление такого требования гарантирует неприкосновенность пенсии должника ежемесячно в размере прожиточного минимума.

Получение пенсии как единственного источника дохода само по себе не является основанием для освобождения от долговых обязательств. Однако Статья 99 закона об исполнительном производстве позволяет забирать у россиян за долги не более пятидесяти процентов пенсии и иных доходов.

Основным инструментом освобождения пенсионера от долговых обязательств является процедура банкротства гражданина. Процедура длится шесть месяцев.

Если на пенсионера подают в суд для взыскания долга, который возник более трех лет назад, он вправе заявить о пропуске срока исковой давности. Руководствуясь этими положениями, суд откажет во взыскании долга пенсионера, который возник более трех лет назад.

Кроме того, есть возможность уменьшить размер взыскания или вовсе освободиться от него. По словам Ногайлиевой, Статья 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» позволяет обращать взыскание на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. От взысканий долгов по исполнительному листу этой статьей защищена лишь пенсия по случаю кормильца. Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. На индексацию пенсий работающим понадобится более 500 млрд рублей, сообщает сайт MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В некоторых случаях пенсионеры могут не платить по долгам с учетом последних изменений в законодательстве. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. По ее словам, часть долгов пенсионера можно списать в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании. «Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — приводит слова Ногайлиевой «Прайм». Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. На индексацию пенсий работающим понадобится более 500 млрд рублей, сообщает сайт MK.RU.