16 февраля 2022

Пенсионерам РФ разрешили не платить по своим долгам. Объяснение экономиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Эксперт раскрыла, что пенсионер может не платить по долгам, если прошел срок исковой давности Фото:

В некоторых случаях пенсионеры могут не платить по долгам с учетом последних изменений в законодательстве. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. По ее словам, часть долгов пенсионера можно списать в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании.

«Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — приводит слова Ногайлиевой «Прайм».

  • Также с июля 2021 года пенсионер может подать требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере МРОТ. Предъявление такого требования гарантирует неприкосновенность пенсии должника ежемесячно в размере прожиточного минимума.
  • Получение пенсии как единственного источника дохода само по себе не является основанием для освобождения от долговых обязательств. Однако Статья 99 закона об исполнительном производстве позволяет забирать у россиян за долги не более пятидесяти процентов пенсии и иных доходов.
  • Основным инструментом освобождения пенсионера от долговых обязательств является процедура банкротства гражданина. Процедура длится шесть месяцев.
  • Если на пенсионера подают в суд для взыскания долга, который возник более трех лет назад, он вправе заявить о пропуске срока исковой давности. Руководствуясь этими положениями, суд откажет во взыскании долга пенсионера, который возник более трех лет назад.
  • Кроме того, есть возможность уменьшить размер взыскания или вовсе освободиться от него. По словам Ногайлиевой, Статья 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве» позволяет обращать взыскание на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. От взысканий долгов по исполнительному листу этой статьей защищена лишь пенсия по случаю кормильца.

Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. На индексацию пенсий работающим понадобится более 500 млрд рублей, сообщает сайт MK.RU.

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В некоторых случаях пенсионеры могут не платить по долгам с учетом последних изменений в законодательстве. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. По ее словам, часть долгов пенсионера можно списать в процессе судебного рассмотрения спора об их взыскании. «Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — приводит слова Ногайлиевой «Прайм». Ранее в России проиндексировали пенсии неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. Им подняли выплаты на 8,6% по предложению президента РФ Владимира Путина. Пенсионеры с 1 февраля начали получать увеличенные выплаты. На индексацию пенсий работающим понадобится более 500 млрд рублей, сообщает сайт MK.RU.
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