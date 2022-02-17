Банда ради квартиры пыталась сжечь пермяка на кладбище

Похитители обещали сжечь мужчину, если он не отдаст им деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трое жителей Перми похитили мужчину из соседнего Краснокамска и под угрозой убийством вынудили его продать квартиру. Потерпевшего били и пытали, обливая бензином на кладбище, пока он не согласился на условия вымогателей, рассказали в суде, который вынес двум похитителям приговор.

«Обвиняемые вывезли жителя Краснокамска на кладбище, где наносили ему побои, облили бензином, направляли на него пистолет, высказывая при этом угрозы убийством его и членов его семьи, если он откажется выполнять требования злоумышленников. Потерпевший воспринимал угрозы реально, и, опасаясь за свою жизнь и жизнь родственников, согласился продать квартиру, которая была в его собственности», — сообщается на сайте краснокамского городского суда.

Несколько дней преступники перевозили мужчину с одного места на другое, пока не нашли покупателя на его квартиру. После сделки они забрали вырученные 1,2 млн рублей и отпустили потерпевшего.

Силовикам удалось установить и задержать двух похитителей. Суд отправил одного на восемь, а второго на 10 лет в колонию. Также им назначены штрафы в 100 и 210 тысяч рублей.