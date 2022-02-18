18 февраля 2022

Глава Пентагона Остин: Россия готова к «вторжению» на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток depositphotos. Москва, пентагон, штаб квартира министерства обороны сша
По словам Ллойда Остина, «атака» РФ на Украину может произойти в короткие сроки Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия намерена «напасть» на территорию Украины. Действия Москвы не похожи на блеф. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Не думаю, что это блеф», — ответил Ллойд Остин на вопрос о планах руководства РФ «вторгнуться» на Украину в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. По мнению главы Пентагона, Россия максимально подготовилась «для успешного вторжения».

Он также заявил, что на границе с Украиной находятся не только боевые вооружения России, но еще и средства логистической и медицинской поддержки. «Атака может произойти в короткие сроки», — резюмировал Остин.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден заявил об уверенности в том, что президент РФ Владимир Путин уже решил «нападать» на Украину и захватить Киев. Однако Байден считает, что Путин не собирается использовать ядерное оружие. Американский глава заявил, что США не будут отправлять свои войска на Украину, передает RT.

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Россия намерена «напасть» на территорию Украины. Действия Москвы не похожи на блеф. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Не думаю, что это блеф», — ответил Ллойд Остин на вопрос о планах руководства РФ «вторгнуться» на Украину в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. По мнению главы Пентагона, Россия максимально подготовилась «для успешного вторжения». Он также заявил, что на границе с Украиной находятся не только боевые вооружения России, но еще и средства логистической и медицинской поддержки. «Атака может произойти в короткие сроки», — резюмировал Остин. Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден заявил об уверенности в том, что президент РФ Владимир Путин уже решил «нападать» на Украину и захватить Киев. Однако Байден считает, что Путин не собирается использовать ядерное оружие. Американский глава заявил, что США не будут отправлять свои войска на Украину, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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