Глава Пентагона Остин: Россия готова к «вторжению» на Украину

Россия намерена «напасть» на территорию Украины. Действия Москвы не похожи на блеф. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Не думаю, что это блеф», — ответил Ллойд Остин на вопрос о планах руководства РФ «вторгнуться» на Украину в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. По мнению главы Пентагона, Россия максимально подготовилась «для успешного вторжения».
Он также заявил, что на границе с Украиной находятся не только боевые вооружения России, но еще и средства логистической и медицинской поддержки. «Атака может произойти в короткие сроки», — резюмировал Остин.
Россия намерена «напасть» на территорию Украины. Действия Москвы не похожи на блеф. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Не думаю, что это блеф», — ответил Ллойд Остин на вопрос о планах руководства РФ «вторгнуться» на Украину в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. По мнению главы Пентагона, Россия максимально подготовилась «для успешного вторжения». Он также заявил, что на границе с Украиной находятся не только боевые вооружения России, но еще и средства логистической и медицинской поддержки. «Атака может произойти в короткие сроки», — резюмировал Остин. Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден заявил об уверенности в том, что президент РФ Владимир Путин уже решил «нападать» на Украину и захватить Киев. Однако Байден считает, что Путин не собирается использовать ядерное оружие. Американский глава заявил, что США не будут отправлять свои войска на Украину, передает RT.