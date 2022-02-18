Глава Пентагона Остин: Россия готова к «вторжению» на Украину

19 февраля 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

По словам Ллойда Остина, «атака» РФ на Украину может произойти в короткие сроки Фото: icholakov01/depositphotos.com стандартная лицензия Depositphotos.com новость из сюжета Война на Украине Россия намерена «напасть» на территорию Украины. Действия Москвы не похожи на блеф. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Не думаю, что это блеф», — ответил Ллойд Остин на вопрос о планах руководства РФ «вторгнуться» на Украину в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. По мнению главы Пентагона, Россия максимально подготовилась «для успешного вторжения». Он также заявил, что на границе с Украиной находятся не только боевые вооружения России, но еще и средства логистической и медицинской поддержки. «Атака может произойти в короткие сроки», — резюмировал Остин. Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден заявил об уверенности в том, что президент РФ Владимир Путин уже решил «нападать» на Украину и захватить Киев. Однако Байден считает, что Путин не собирается использовать ядерное оружие. Американский глава заявил, что США не будут отправлять свои войска на Украину, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия намерена «напасть» на территорию Украины. Действия Москвы не похожи на блеф. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Не думаю, что это блеф», — ответил Ллойд Остин на вопрос о планах руководства РФ «вторгнуться» на Украину в интервью телеканалу ABC, передает ТАСС. По мнению главы Пентагона, Россия максимально подготовилась «для успешного вторжения». Он также заявил, что на границе с Украиной находятся не только боевые вооружения России, но еще и средства логистической и медицинской поддержки. «Атака может произойти в короткие сроки», — резюмировал Остин. Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден заявил об уверенности в том, что президент РФ Владимир Путин уже решил «нападать» на Украину и захватить Киев. Однако Байден считает, что Путин не собирается использовать ядерное оружие. Американский глава заявил, что США не будут отправлять свои войска на Украину, передает RT.