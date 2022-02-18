18 февраля 2022

Байден: Путин не намерен использовать ядерное оружие

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Джо Байден, байден джо
Владимир Путин даже отдаленно не рассматривает применение ядерного оружия, заявил Джо Байден Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент РФ Владимир Путин не собирается использовать ядерное оружие при «вторжении» на Украину. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Я не считаю, что [Владимир Путин] хотя бы отдаленно думает задействовать ядерное оружие», — ответил Джо Байден на вопрос о ситуации вокруг Украины после своей речи в Белом доме, которая транслировалась на YouTube. По мнению президента США, Владимир Путин сейчас сосредоточился на том, чтобы показать всему миру способность изменить динамику в Европе.

Ранее сообщалось, что Джо Байден заявил, что Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и оккупации Киева. Американский глава обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Также Байден заявил, что США не будут отправлять войска на Украину, пишет RT.

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Президент РФ Владимир Путин не собирается использовать ядерное оружие при «вторжении» на Украину. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Я не считаю, что [Владимир Путин] хотя бы отдаленно думает задействовать ядерное оружие», — ответил Джо Байден на вопрос о ситуации вокруг Украины после своей речи в Белом доме, которая транслировалась на YouTube. По мнению президента США, Владимир Путин сейчас сосредоточился на том, чтобы показать всему миру способность изменить динамику в Европе. Ранее сообщалось, что Джо Байден заявил, что Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и оккупации Киева. Американский глава обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Также Байден заявил, что США не будут отправлять войска на Украину, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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