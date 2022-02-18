Байден: Путин не намерен использовать ядерное оружие

19 февраля 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин не собирается использовать ядерное оружие при «вторжении» на Украину. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Я не считаю, что [Владимир Путин] хотя бы отдаленно думает задействовать ядерное оружие», — ответил Джо Байден на вопрос о ситуации вокруг Украины после своей речи в Белом доме, которая транслировалась на YouTube. По мнению президента США, Владимир Путин сейчас сосредоточился на том, чтобы показать всему миру способность изменить динамику в Европе. Ранее сообщалось, что Джо Байден заявил, что Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину и оккупации Киева. Американский глава обвинил ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Также Байден заявил, что США не будут отправлять войска на Украину, пишет RT.