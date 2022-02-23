23 февраля 2022
22 февраля 2022

Челябинский депутат посмеялся над попаданием в список санкций. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол. Курган, наумов станислав
Наумов считает, что меры, которые применяет против депутатов Госдумы Евросоюз, объединяют народных избранников Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы от ЛДПР, уроженец Челябинской области Станислав Наумов с улыбкой воспринял новость о своем включении в санкционный список Евросоюза. В своем аккаунте в Facebook Наумов назвал решение о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) правильным.

«Узнал о включении в санкционный список. На ум сразу пришло одно крылатое высказывание Сергея Викторовича Лаврова. Улыбнулся. Все правильно мы решили», — написал Наумов в своем аккаунте Facebook.

URA.RU связалось с Наумовым. Депутат пояснил, что меры, которые против россиян применяет Евросоюз, консолидируют их.

«Мне смешно не с точки зрения санкций, а с точки зрения политтехнологий. Я бы пригласил к себе в гости депутатов Европарламента, чтобы они убедились, что я не самый большой злодей на этом свете», — сообщил Наумов.

В санкционный список ЕС попали все депутаты Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за признание Россией ДНР и ЛНР. Всего же под адресные ограничительные меры попал 351 депутат.

Станислав Наумов назвал решение признать ДНР и ЛНР правильным

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Депутат Госдумы от ЛДПР, уроженец Челябинской области Станислав Наумов с улыбкой воспринял новость о своем включении в санкционный список Евросоюза. В своем аккаунте в Facebook Наумов назвал решение о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) правильным. «Узнал о включении в санкционный список. На ум сразу пришло одно крылатое высказывание Сергея Викторовича Лаврова. Улыбнулся. Все правильно мы решили», — написал Наумов в своем аккаунте Facebook. URA.RU связалось с Наумовым. Депутат пояснил, что меры, которые против россиян применяет Евросоюз, консолидируют их. «Мне смешно не с точки зрения санкций, а с точки зрения политтехнологий. Я бы пригласил к себе в гости депутатов Европарламента, чтобы они убедились, что я не самый большой злодей на этом свете», — сообщил Наумов. В санкционный список ЕС попали все депутаты Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за признание Россией ДНР и ЛНР. Всего же под адресные ограничительные меры попал 351 депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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