23 февраля 2022
22 февраля 2022

В Свердловской области началась мобилизация военных запаса

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция прохода военной техники на улице 2-я Новосибирская. Екатеринбург, военные, военная техника на марше, репетиция парада
Военные сборы проходят в России ежегодно Фото:

Военных запаса Свердловской области начали мобилизовать для прохождения плановых сборов. Об этом URA.RU рассказала председатель ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников «Комитет солдатских материй» Светлана Голуб.

«[Военные сборы] объявлены по всей России. Согласно федеральному закону „Об обороне“», — рассказала Голуб. Она отметила, что мероприятие является ежегодным и проходит по заранее разработанному плану.

Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сборы в России начались 18 февраля. Дата их окончания не указана.

В отделении по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области URA.RU отказались обсуждать информацию. «Мы даем комментарии только в периоды военного сбора», — отметили в комиссариате, предложив обратиться в пресс-службу Центрального военного округа. Там не ответили на звонок корреспондента. Агентство направило запрос, ответа на момент публикации не поступало.

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Военных запаса Свердловской области начали мобилизовать для прохождения плановых сборов. Об этом URA.RU рассказала председатель ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников «Комитет солдатских материй» Светлана Голуб. «[Военные сборы] объявлены по всей России. Согласно федеральному закону „Об обороне“», — рассказала Голуб. Она отметила, что мероприятие является ежегодным и проходит по заранее разработанному плану. Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сборы в России начались 18 февраля. Дата их окончания не указана. В отделении по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области URA.RU отказались обсуждать информацию. «Мы даем комментарии только в периоды военного сбора», — отметили в комиссариате, предложив обратиться в пресс-службу Центрального военного округа. Там не ответили на звонок корреспондента. Агентство направило запрос, ответа на момент публикации не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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