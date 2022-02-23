В Свердловской области началась мобилизация военных запаса

24 февраля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Военные сборы проходят в России ежегодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военных запаса Свердловской области начали мобилизовать для прохождения плановых сборов. Об этом URA.RU рассказала председатель ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников «Комитет солдатских материй» Светлана Голуб. «[Военные сборы] объявлены по всей России. Согласно федеральному закону „Об обороне“», — рассказала Голуб. Она отметила, что мероприятие является ежегодным и проходит по заранее разработанному плану. Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сборы в России начались 18 февраля. Дата их окончания не указана. В отделении по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области URA.RU отказались обсуждать информацию. «Мы даем комментарии только в периоды военного сбора», — отметили в комиссариате, предложив обратиться в пресс-службу Центрального военного округа. Там не ответили на звонок корреспондента. Агентство направило запрос, ответа на момент публикации не поступало. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Военных запаса Свердловской области начали мобилизовать для прохождения плановых сборов. Об этом URA.RU рассказала председатель ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников «Комитет солдатских материй» Светлана Голуб. «[Военные сборы] объявлены по всей России. Согласно федеральному закону „Об обороне“», — рассказала Голуб. Она отметила, что мероприятие является ежегодным и проходит по заранее разработанному плану. Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сборы в России начались 18 февраля. Дата их окончания не указана. В отделении по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области URA.RU отказались обсуждать информацию. «Мы даем комментарии только в периоды военного сбора», — отметили в комиссариате, предложив обратиться в пресс-службу Центрального военного округа. Там не ответили на звонок корреспондента. Агентство направило запрос, ответа на момент публикации не поступало.