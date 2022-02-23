В Свердловской области началась мобилизация военных запаса

Военных запаса Свердловской области начали мобилизовать для прохождения плановых сборов. Об этом URA.RU рассказала председатель ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников «Комитет солдатских материй» Светлана Голуб.
«[Военные сборы] объявлены по всей России. Согласно федеральному закону „Об обороне“», — рассказала Голуб. Она отметила, что мероприятие является ежегодным и проходит по заранее разработанному плану.
Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сборы в России начались 18 февраля. Дата их окончания не указана.
В отделении по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области URA.RU отказались обсуждать информацию. «Мы даем комментарии только в периоды военного сбора», — отметили в комиссариате, предложив обратиться в пресс-службу Центрального военного округа. Там не ответили на звонок корреспондента. Агентство направило запрос, ответа на момент публикации не поступало.
Военных запаса Свердловской области начали мобилизовать для прохождения плановых сборов. Об этом URA.RU рассказала председатель ассоциации по содействию защите прав военнослужащих и призывников «Комитет солдатских материй» Светлана Голуб. «[Военные сборы] объявлены по всей России. Согласно федеральному закону „Об обороне“», — рассказала Голуб. Она отметила, что мероприятие является ежегодным и проходит по заранее разработанному плану. Согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, сборы в России начались 18 февраля. Дата их окончания не указана. В отделении по работе с гражданами военного комиссариата Свердловской области URA.RU отказались обсуждать информацию. «Мы даем комментарии только в периоды военного сбора», — отметили в комиссариате, предложив обратиться в пресс-службу Центрального военного округа. Там не ответили на звонок корреспондента. Агентство направило запрос, ответа на момент публикации не поступало.